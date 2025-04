Jeśli twoje brwi nie są takie, jakbyś chciała - gęste i grube, nie musisz od razu decydować się na makijaż permanentny. Możesz zdefiniować ich kształt specjalnymi kosmetykami m.in. pomadą, żelem lub henną. Zapewniają naturalny efekt i są bezpieczniejsze - jeśli przesadzisz z kolorem lub wyjdzie ci zły kształt, możesz szybko je zmyć i zacząć od nowa.

Przeczytaj, jak malować brwi kredką, pomadką, henną i żelem i wybierz najlepszy dla siebie sposób.

Spis treści:

Nakłada się je na całe brwi, używając do tego ukośnego pędzelka. Odcienie i kolory cieni można mieszać. By uzyskać efekt trójwymiarowości (efekt ombre) użyj jaśniejszego cienia w przedniej, szerszej części brwi, ciemniejszy nałóż od środka łuku, aż do jego końca. Efekt można utrwalić żelem do brwi.

Dopilnuj, by kredka była natemperowana z ostrym czubkiem. Wzdłuż całej brwi zgodnie z kierunkiem wzrostu włosków narysuj imitujące je kreseczki. Dzięki temu brwi będą miały naturalny, nieprzerysowany wygląd. Kreseczki można potem delikatnie rozetrzeć. Makijaż można uzupełnić, nakładając na brwi cień.

To kosmetyk o konsystencji wosku, zwykle zamknięty w małym słoiczku. Trzeba z nią uważać, bo jest mocno napigmentowana. Pozwala na precyzyjne wymalowanie brwi. Dzięki jej konsystencji brwi się nie mierzwią. Pomadę najlepiej nakładać pędzelkiem z twardym, ukośnie ściętym włosiem.

Ukośnie ściętym pędzelkiem nakładamy na brwi wosk, nadając im odpowiedni kształt. Tym samym pędzelkiem potem aplikujemy koloryzujący puder i uzupełniamy linię brwi. Na koniec szczoteczką przeczesujemy brwi.

fot. Jak malować brwi/iStock by Getty Images/dimid_86

Henna to dobre rozwiązanie jeśli masz rzadkie brwi. Barwi włoski i skórę, dzięki czemu łuk wygląda na gęściejszy. Efekty utrzymują się przez kilka dni. Nakładanie jej zajmuje trochę czasu i, aby obyło się bez wpadek, wymaga przestrzegania pewnych zasad. Przed farbowaniem trzeba zabezpieczyć skórę wokół brwi tłustym kremem, potem wymieszać preparat z aktywatorem i nałożyć go na brwi, a po 5 minutach zmyć. Preparat nakłada się specjalnym aplikatorem.

Przed nałożeniem wcześniej trzeba wykonać próbę uczuleniową – żel wymieszany z aktywatorem nałożyć na skórę za uchem i zmyć go po 5 minutach. Jeśli po 24 godzinach nie nastąpiło podrażnienie, kosmetyk można stosować.

Kosmetyk zawiera maleńkie włókienka. Za pomocą wygodnego aplikatora nakłada się go na nasze naturalne włoski na brwiach, stopniowo dobierając optymalne dla nas przyciemnienie brwi. Jeśli przesadzisz i nałożysz za dużo kosmetyku, możesz spiralką do brwi wyczesać nadmiar.

Brwi ombre możesz uzyskać używając cieni (czytaj wyżej) lub dwóch kredek – jaśniejszej i ciemniejszej. Jaśniejszą podkreśl początek łuku, natomiast ciemniejszą środek i końcówkę. Na koniec wyczesz włoski szczoteczką i utrwal żelem lub mydełkiem.

Bardzo ważne jest, aby odcień kosmetyku do malowania brwi dobrać idealnie do naszych włosków. Zbyt ciemny wygląda nienaturalnie i dodaje lat, dlatego lepiej unikać czerni, która jest bardzo intensywna. Najbezpieczniej trzymać się brązów i szarości, które harmonizują z naturalnym kolorem brwi. Masz jasną karnację? Wybierz najjaśniejszy odcień kosmetyku. Ciemniejsza cera i włosy w kolorze ciemnego blondu lubią trochę ciemniejsze brwi, a tylko do bardzo ciemnej i ciemnych włosów pasują kolory takie jak ciemny brąz czy nawet czerń.

Czarne brwi: wybieraj odcienie czarne, przy ciepłej karnacji. Przy chłodnej lepsze będą grafity.

wybieraj odcienie czarne, przy ciepłej karnacji. Przy chłodnej lepsze będą grafity. Blond brwi: najbardziej naturalnie będą wyglądać odcienie beżowo-szare, nie za ciepłe.

najbardziej naturalnie będą wyglądać odcienie beżowo-szare, nie za ciepłe. Brązowe brwi sięgaj po ciepłe brązy z domieszką złota. Pomogą rozświetlić cerę.

sięgaj po ciepłe brązy z domieszką złota. Pomogą rozświetlić cerę. Rude brwi znajdź kasztanowy lub mahoniowy kolor cieni albo kredki do brwi.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.12.2017

