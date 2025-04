Makijaż permanentny brwi polega na wprowadzeniu pod skórę odpowiednich pigmentów. Sposób nakładania barwnika przypomina wykonywanie tatuażu, jednak zamiast barwników chemicznych w makijażu permanentnym wykorzystuje się barwnik powstały na bazie ziół, a przede wszystkim wprowadza się go znacznie płycej. Efekt utrzymuje się ok. 1-2 lat.

Twoje brwi wymagają korekty? Ten problem rozwiąże makijaż permanentny!

Czy warto wykonać makijaż permanentny brwi?



Dobrze wykonany makijaż permanentny brwi nada im naturalny, a zarazem perfekcyjny wygląd. Popularność trwałego makijażu brwi wynika z faktu, że jest on bardzo naturalny, a zarazem nadaje twarzy zadbany i uporządkowany wygląd. Permanentny makijaż brwi to doskonały sposób na poprawę wyglądu brwi nieregularnych, rzadkich i asymetrycznych, a także, takich, które były źle depilowane i straciły swoją naturalną linię. Lata nieumiejętnego wyrywania pęsetą, szczególnie delikatnych brwi, potrafi na zawsze zepsuć ich linię, a nawet sprawić, że brwi już nie odrastają.

Linia brwi robi się coraz mniej widoczna z wiekiem. Im jesteśmy starsze, tym jest mniej wyraźna, a siwe włosy całkowicie ją niwelują. Także w tym przypadku umiejętnie wykonany permanentny makijaż potrafi odmłodzić i dodać wyrazistości konturom twarzy.

Jak wykonywany jest zabieg?

Makijaż permanentny brwi metodą cieniowania



Polega na wykonaniu rysunku, który sprawia wrażenie delikatnego cienia pod włoskami. Ta metoda sprawia, że brwi mają naturalny wygląd, jest odpowiednia dla rzadkich i jednych brwi.

Makijaż permanentny brwi metodą włoskową (piórkową)



Linergistka wprowadza do skóry pigment liniowo, tworząc w łuku brwiowym rysunek imitujący naturalne włoski. Makijaż wykonany tą metodą należy odświeżać co 7-12 miesięcy.

W zależności od metody makijaż permanentny brwi może trwać od 1 minut do 2,5 godzin.

Jak wygląda makijaż permanentny brwi? Zobaczcie zdjęcie przed i po zabiegu!

Jak brwi wyglądają zaraz po zabiegu?

W ciągu kilku dni po zabiegu część pigmentu zanika i dlatego potrzebne jest jego uzupełnienie. Podczas zabiegu może dojść do podrażnienia, zaczerwienienia lub obrzęku skóry, ale objawy te szybko ustępują.

Po dwóch dniach naskórek zaczyna się dyskretnie złuszczać - jest to proces naturalny. Bardzo ważne jest ciągłe nawilżanie odpowiednimi preparatami zalecanymi przez osobę wykonującą makijaż permanentny. Przez pierwsze 2 tygodnie po zabiegu nie należy chodzić do sauny ani do solarium.

W ciągu 4-5 dni po zabiegu zabarwienie makijażu blednie do 40% barwy wyjściowej, dlatego nie należy się martwić, że bezpośrednio po zabiegu brwi mają bardzo intensywny kolor. Druga wizyta, która ma na celu wzmocnienie i utrwalenie rezultatów odbywa się po 2-3 tygodniach od pierwszej pigmentacji.

Ile utrzymuje się makijaż permanentny brwi?

Rysunek brwi z reguły utrzymuje się na skórze przez 1,5 - 3 lata. Z każdym rokiem blednie o około 10%, jest to związane z ciągłą odnową i wymianą tkanek skóry, a także od tego jak głęboko został wprowadzony barwnik.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu?

Pamiętaj, że nie zawsze możesz wykonać makijaż permanentny brwi. Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest:

infekcja wirusowa,

cukrzyca,

łuszczyca

ostrzykiwanie (w czasie ostatnich 2 tygodni) twarzy Botoxem lub kwasem hialuronowym,

ciąża,

przyjmowanie leków sterydowych.

Makijaż permanentny brwi może ci poważnie zaszkodzić!

Ile kosztuje makijaż permanentny brwi?

Ceny wykonania makijażu permanentnego różnią się w zależności od salonu kosmetycznego lub gabinetu medycyny estetycznej. Zabieg makijażu brwi można wykonać w cenie od ok. 800 do ok. 1400 zł.

