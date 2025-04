1. Przesuń ciężki mebel.

Reklama

Odrobinkę przechyl komodę czy szafę, podłóż pod spód jakiś przedmiot, np. dziecinny klocek. Wsuń pod mebel, aż do tylnych nóżek, kawałek śliskiego materiału, tak by był pofałdowany. Opuść przód mebla na tkaninę i teraz unieś tył. Pociągnij za materiał, wyjmij podpórki. Gdy cały mebel znajdzie się na materiale, uda ci się go przesunąć bez pomocy drugiej osoby.

2. Udrożnij zapchaną rurę.

Najpierw użyj preparatu do udrożniania rur. Możesz zastosować go nawet 2-3 razy. Jeśli nie pomoże, wypróbuj nasz sposób. Kup w markecie budowlanym spiralę hydrauliczną (jest to linka stalowa z korbką na końcu, od 10 zł). Wprowadź ją do rury, a gdy to zrobisz, kręć korbką i lekko wpychaj przewód głębiej. Spirala usuwa złogi w zakolach i innych trudno dostępnych miejscach rur. Taki zabieg powinien zlikwidować zanieczyszczenia w rurze. Jeśli jednak to się nie uda, musisz, niestety, wezwać hydraulika.

3. Załataj dziurę w ścianie.

Brzydkie otwory i odpryski tynku powstają najczęściej, gdy nieudolnie wbijamy gwoździe. Kup w sklepie z farbami lub w markecie budowlanym gotową masę szpachlową (od 5 zł). Otwór w ścianie, który musisz załatać najpierw oczyść z kurzu oraz drobnych kawałków tynku (przyda się do tego pędzelek). Następnie, przy pomocy szpachelki wypełnij ubytek masą i wyrównaj. Poczekaj aż wypełnienie wyschnie. Wszelkie nierówności możesz przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.

4. Naoliw zawiasy.

Skrzypiące drzwi i zacinające się zamki potrafią być bardzo denerwujące i utrudniają codzienne życie. Nałóż odrobinę oleju na szmatkę (może być nawet jadalny). Przecieraj zawias (jednocześnie zamykając i otwierając drzwi), dopóki nie zaczną gładko chodzić. Możesz też pokryć zawias sproszkowanym grafitem. Zamek u drzwi przestanie się zacinać, gdy nawilżysz klucz olejem i obrócisz go kilkakrotnie w zamku.

5. Uszczelnij szpary przy zlewozmywaku.

Dokładnie oczyść i osusz szczelinę. Umieść tubę z silikonem lub klejem uszczelniającym w specjalnej oprawce do wyciskania (tzw. pistolecie). Zetnij ostrym nożykiem nasadkę, na ukos. Nanieś preparat, najlepiej jednym płynnym ruchem. Wyrównaj i usuń jego nadmiar palcem owiniętym kawałkiem materiału zmoczonym w wodzie z płynem do mycia naczyń.

Reklama

Małgorzata Świgoń