Dokładne zeskrobanie starego silikonu nożem jest niemal niemożliwe. Odradzamy także używanie do usuwania resztek silikonu papieru ściernego, bo w ten sposób na pewno zarysowana zostanie glazura.

Więc jak usunąć silikon z granitu i innych powierzchni, które szkoda byłoby zniszczyć?

Czym usunąć świeży silikon?

Świeży silikon, który utworzył plamę na powierzchni płytek lub nieestetycznie wystaje, można w miarę łatwo usunąć, ale musisz działać szybko:

Zetrzyj nadmiar silikonu szpachelką. Resztki silikonu zalej płynem do naczyń. Gdy zmięknie, zetrzyj suchą ścierką.

Innym sposobem na usunięcie silikonu jest obłożenie go lodem - dzięki temu stwardnieje i pokruszy się.

Usuwanie silikonu octem

Jeśli silikon zabrudził płytki podczas uszczelniania, możesz spróbować usunąć go domowym sposobem. Nie dajemy gwarancji, że ten sposób zadziała, ale warto spróbować. Przyda ci się ocet:

Zaschnięty silikon zalej octem i odczekaj kilka minut. Szorstką stroną gąbki wyszoruj płytkę.

Pomocne może okazać się także zasypanie plam solą, dzięki czemu zwiększysz efekt tarcia.

Jak usunąć stary silikon?

W sklepach budowlanych dostępne są środki do usuwania silikonu, np. firmy Tytan, Knauf lub Lakma. Mają one postać żelu, sprzedawane są w niewielkich opakowaniach, np. 250 ml. Są żrące, więc przed zastosowaniem koniecznie załóż gumowe lub lateksowe rękawiczki. To bardzo ważne, aby zabezpieczyć dłonie.

Jak usunąć silikon krok po kroku:

Preparat nanieś pędzelkiem na częściowo oczyszczoną nożem z silikonu powierzchnię. Pozostaw preparat na 15 minut. To wystarczy, aby silikon został zmiękczony. W takiej formie łatwo usuwa się go szpachelką. Oczyszczoną powierzchnię umyj wodą z detergentem i osusz.

Środki do usuwania silikonu przeznaczone są do wielu podłoży. Nadają się do drewna, szkła, emalii, porcelany, płytek ceramicznych i kamieni naturalnych (granit, marmur, piaskowiec, łupki). Można je stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

