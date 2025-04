1. Poświęć mu czas. Psiak, który po raz pierwszy został odłączony od matki i rodzeństwa, może czuć się trochę zagubiony i przestraszony. Dlatego warto tak zaplanować czas, by po przywiezieniu go do domu być z nim przez cały następny dzień, a potem też nie pozostawiać go samemu sobie.

2. Zadbaj o właściwe legowisko. Powinno być miękkie, przytulne i ciepłe. Wypróbowanym sposobem jest włożenie do legowiska butelki z ciepłą wodą i ustawienie obok tykającego budzika. Butelka daje ciepło, a tykanie zegarka przypomina zwierzęciu bicie serca matki. Po jednej czy dwóch nocach piesek na pewno poczuje się pewniej i przestanie popiskiwać.

3. Właściwie nakarm. Podawaj pieskowi jedzenie 3-4 razy dziennie w niewielkich ilościach. Na początku (przez ok. 2 tygodnie) podawaj mu pokarm, do którego był wcześniej przyzwyczajony, stopniowo uzupełniając go innym. Zadbaj, by miski z wodą i jedzeniem stały w spokojnym, zacisznym miejscu.

4.Baw się z nim. Szczeniak, jak dziecko wymaga zabawy. Wybieraj zabawki mocnej gumy, której pies nie pogryzie i nie połknie. Ale przede wszystkim poświęcaj mu czas. Gdy zaspokoi swoją potrzebę zabawy będzie spokojniejszy i zadowolony.

Małgorzata Świgoń