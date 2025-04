Pies kocha nas bezwarunkowo, jest wierny, ofiarny, uczy wyrozumiałości. Jest także wspaniałym kompanem dziecięcych zabaw, bywa skutecznym terapeutą. Jeśli to możliwe, z pewnością warto go mieć. Psy rasowe kosztują kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych.

Ale kundla ze schroniska możesz przygarnąć, wpłacając jedynie opłatę adopcyjną - ok. 30 zł. Opieka nad zwierzakiem nie musi dużo kosztować. Szczęście psa nie zależy od drogich gadżetów. Można też tanio go żywić, a jednocześnie dostarczać mu wszystkiego, czego potrzebuje. Ile kosztuje utrzymanie psa? Jak zmniejszyć ten koszt?

Obroża i smycz dla psa

Zwłaszcza w przypadku młodych czworonogów warto wybrać taką, którą można regulować. Starczy na dłużej, bo gdy zwierzak podrośnie, przesuniesz dziurkę. Taka z pięknej skóry może kosztować 150–200 zł, ale mniej ekskluzywną, a solidną, nawet dla silnego psa kupisz za 20–30 zł. Wygodna smycz, dopasowana do postury psa i jego temperamentu nie musi być skórzana ani automatyczna. Wystarczy taśmowa z solidnym karabińczykiem za 40–50 zł.

Koszt jedzenia dla psa

Dobrej jakości gotowe karmy (suche i w puszkach) są dostosowane do wieku psów, wielkości i ruchliwości. Zapewniają potrzebną ilość białka, witamin, mikroelementów i energii. Tanie nie są dobrym pokarmem. Natomiast zdrowo i ekonomicznie możesz żywić zwierzaka jedzeniem przyrządzanym w domu.

Dorosły pies powinien jeść raz, a najwyżej dwa razy dziennie. Potrzebuje trochę mięsa, ale może też jeść twaróg, jajka, czasem gotowaną rybę. Ważnym i niedrogim składnikiem diety, pełniącym też rolę wypełniacza, są warzywa: gotowane pokrojone buraki, marchew i, od czasu do czasu, tłuczone ziemniaki. Wbrew obiegowej opinii, zwierzaki je trawią.

Najlepszym mięsem jest to "brzydkie", poprzerastane powięziami - krojone, nie mielone. Ilość pokarmu białkowego (mięsa, sera) to ok. 1 dag na kg masy ciała na dobę dla psa dorosłego i do 2 dag dla rosnącego. Warzyw może być dwa - trzy razy więcej. Natomiast z umiarem należy podawać kasze i makaron, bo idą "w biodra". Miesięczny koszt takiego menu dla zwierzaka o wadze ok. 20 kg, które ma wpływ na koszty utrzymania psa wynosi 100 zł.

Opieka weterynaryjna

Obowiązkowe jest szczepienie przeciw wściekliźnie - raz w roku. Dowiedz się w urzędzie gminy czy to szczepienie jest finansowane ze środków publicznych. Zdrowego psa warto też szczepić przeciw częstym chorobom zakaźnym (np. nosówka), chronić od pcheł i kleszczy oraz odrobaczać, jeśli zrobione po kilku miesiącach od ostatniego odrobaczania badanie wykazało obecność pasożytów. Całkowity koszt opieki weterynaryjnej to 100 - 120 zł rocznie.

Legowisko i psie gadżety

W dużym sklepie z akcesoriami dla zwierzaków można dostać zawrotu głowy. Warto jednak kierować się rozsądkiem, bo wiele rzeczy jest po prostu zbędna. Najlepiej wybrać proste legowisko za 20–30 zł. Można rozłożyć czworonogowi stary koc. Także miski nie muszą być efektowne (za to stabilne) - 10 zł. Z zabawek wystarczy gryzak i np piłeczka lub ringo.

