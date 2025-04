Nie ma co ukrywać, waszą rodzinę czeka nie mała rewolucja. Do tej pory byliście w trójkę, a wasze dziecko czuło się bezpieczne i kochane, bo cała wasza miłość rodzicielska kierowana była wyłącznie do niego. Aby nie spowodować buntu u malucha, który może poczuć, że jego pozycja zostanie zagrożona w związku z pojawieniem się rodzeństwa, warto odpowiednio go przygotować. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak przygotować jedynaka na rodzeństwo?

1. Przede wszystkim nie przestawaj troszczyć się o starsze dziecko

Musisz dać mu poczucie, że nadal będzie tak samo kochane, jak dotąd i nie zostanie odsunięte na rzecz noworodka. W przeciwnym razie bardzo trudno będzie mu cieszyć się z rodzeństwa. Raczej mów dziecku o zaletach, jakie to przyniesie, np. możliwość wspólnej zabawy, a nie o odpowiedzialności, z jaką wiąże się bycie starszym. Przecież kolejne dziecko to przede wszystkim obowiązek dla rodziców, a nie dla starszego brata czy siostry.

2. Wyjaśniaj, jakie zmiany was czekają

Możesz wykorzystać tu np. zdjęcia z pierwszej ciąży i z pierwszych miesięcy życia dziecka, by pokazać mu, jak dużo wówczas się zmieniło w twoim życiu i że tym razem dla was wszystkich znów będzie to spora zmiana. Pozwól dziecku cieszyć się zdjęciami, na których widać, jak je przytulasz, kołyszesz, jak bardzo się o nie troszczysz, by później nie czuło się zazdrosne, gdy będzie widziało, że to samo robisz z młodszym rodzeństwem.

3. Pozwól dziecku uporać się z emocjami, jakie wiążą się z obawą przed młodszym rodzeństwem

Dziecko, podobnie jak każdy człowiek, musi mieć wolność w wyrażaniu i opanowywaniu własnych emocji. Daj mu czas na oswojenie się z wieścią o rodzeństwie. Nie wymuszaj na nim pełnej aprobaty od samego początku. Zobaczysz, że jeśli tylko będziesz tłumaczyła mu wszystko, odpowiadała na pytania, rozwiewała wątpliwości, a do tego ciągle dawała poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i miłości, dziecko w końcu również zacznie się bardzo cieszyć, że już nie będzie dłużej samo, ale że będzie miało kogoś tak bliskiego, jak młodsze rodzeństwo.

