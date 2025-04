1. Pisanki.

Koniecznie zachęć dzieci do ich przygotowywania. Malowanie jajek może okazać się prawdziwą atrakcją. Warto sięgnąć po różne techniki: tradycyjne i całkiem nowoczesne (np. dekupażu, wyklejania, itp.). Aby praca twórcza przebiegała z rozmachem i sprawnie dobrze się do niej przygotuj. Stół nakryj jednorazowym obrusem, najmłodszym dzieciom załóż wygodne ubranie.



2. Skorupki zamiast wazonów.

Wykorzystaj skorupki jaj, których przed świętami nazbiera się sporo. W pustych skorupkach możesz zasadzić rzeżuchę, owies lub zioła albo wypełnić je wodą i umieścić krótko przycięte pierwsze wiosenne kwiatki.



3. Mozaikowe jaja.

Skorupki jaj (wcześniej możesz je zabarwić na różne kolory) pokrusz na kawałki różnej wielkości. Nie powinny być zbyt małe, bo dekorowanie będzie trudniejsze. Jaja przeznaczone do ozdobienia pomaluj na dowolny kolor farbką do barwienia jaj. Gdy dobrze wyschną, naklej (zwykłym klejem do papieru) fragmenty skorupek. Pozostaw do wyschnięcia.



4. Niespodzianka na paterze.

Do tej dekoracji wykorzystaj paterę.W jej misach... posiej rzeżuchę. Wyrośnie po ok. 8-10 dniach. Na zielonych listkach ułóż kraszanki i ugotowane na twardo małe jajeczka przepiórcze. Ozdób paterę kolorową wstążeczką. Powstanie oryginalna kompozycja.

