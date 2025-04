Właściwości prozdrowotne rzeżuchy zachwycają. Rzeżucha ma niewiele kalorii, a dużo witamin, minerałów i antyoksydantów. Jest silnym konkurentem w walce o tytuł najzdrowszego warzywa świata. Poznaj wszystkie cenne właściwości i wartości odżywcze rzeżuchy.

Spis treści:

W 100 g rzeżuchy znajduje się:

energia: 32 kcal;

białko: 2,6 g;

tłuszcz: 0,7 g;

węglowodany: 5,5 g;

błonnik: 1,1 g.

Rzeżucha - minerały

100 g świeżej rzeżuchy dostarcza:

wapń: 81 mg;

żelazo: 1,3 mg;

magnez: 38 mg;

fosfor: 76 mg;

potas: 606 mg;

sód: 14 mg;

cynk: 0,23 mg;

miedź: 0,17 mg;

selen: 0,9 µg.

Rzeżucha - witaminy

W 100 g rzeżuchy znajdziesz:

witamina C: 68 mg;

witamina B1: 0,08 mg;

witamina B2: 0,26 mg;

witamina B3: 1 mg;

witamina B5: 0,242 mg;

witamina B6: 0,247 mg;

foliany: 80 µg;

cholina: 19,5 µg;

witamina A: 346 µg;

luteina: 12500 µg;

witamina E: 0,7 mg;

witamina K: 542 µg.

Rzeżucha wyróżnia się bardzo wysoką zawartością potasu. To dobra wiadomość dla osób z nadciśnieniem tętniczym, w którym stosuje się dietę DASH. Oprócz tego rzeżucha dostarcza cennych witamin, ma sporo witaminy B3, witaminy C (więcej niż niektóre owoce z listy najbogatszych w witaminę C), folianów i witaminy K.

Rzeżucha na poprawę wyników sportowych

Azotany, czyli cząsteczki naturalnie zawarte w soku z buraków, rukoli i szpinaku, to też element rzeżuchy. Azotany są wykorzystywane przez sportowców do poprawiania wyników sportowych. Jak działają? Relaksują naczynia krwionośne, zwiększają produkcję tlenku azotu. Dzięki temu obniża się ciśnienie krwi, zmniejsza potrzeba tlenu, a przez to poprawia wydolność sportowa.

Rzeżucha na odchudzanie

Co jest dobre na odchudzanie? Przede wszystkim wszystkie pokarmy, które mają wysoką gęstość odżywczą, czyli są napakowane minerałami i witaminami, jednocześnie nie dostarczając zbyt wielu kalorii. Rzeżucha zdecydowanie zalicza się do takich pokarmów. Dorzucaj rzeżuchę regularnie do posiłków, a jest szansa, że szybciej cię nasycą.

Rzeżucha na poprawę odporności

Witamina C na odporność to bardzo znany i szeroko stosowany środek. Witamina C najlepiej działa, jeśli pochodzi z naturalnych substancji i spożywasz ją z innymi fitocząsteczkami. Rzeżucha jest niezwykle bogatym źródłem pokarmowym witaminy C. Ma jej więcej niż truskawki, pomarańcze i większość cytrusów!

Posyp rzeżuchą obiad, kanapkę lub sałatkę, by zwiększyć przyswajanie żelaza z posiłku. To szczególnie przydatna rada dla osób starających się zwalczyć anemię dietą.

fot. Kanapki z rzeżuchą/ Adobe Stock, Dmytro

Rzeżucha dla zdrowia serca

Dodanie rzeżuchy do diety wpiera zdrowie serca na wiele sposobów:

Dzięki zawartości antyoksydantów przeciwdziała uszkodzeniom komórek.

Dzięki wysokiej zawartości karotenoidów zmniejsza ryzyko zawałów serca i udarów.

Dzięki obecności azotanów (i powstającego z nich tlenku azotu) obniża ryzyko miażdżycy . Rzeżuchę można zaliczyć więc do warzyw oczyszczających żyły i tętnice.

. Rzeżuchę można zaliczyć więc do warzyw oczyszczających żyły i tętnice. Może obniżać „zły” cholesterol LDL.

Rzeżucha na cukrzycę

Rzeżucha nie wyleczy cię z cukrzycy, ale możesz jeść ją bezpieczne jeśli cierpisz na tę chorobę. Rzeżucha nie podwyższa poziomu cukru we krwi. Ma też sporo błonnika i antyoksydanty szczególnie przydatne przy chorobach z występującym nadmiernym stężeniem cukru we krwi.

Rzeżucha na mocne stawy i kości

Rzeżucha nie ma co prawda tak wysokiej zawartości wapnia jak np. mleko, ale też uzupełnia w niego dietę. Co ważne, jest w niej mniej wapnia niż fosforu, a w diecie na osteoporozę pierwiastki te powinny być w równowadze (zazwyczaj w diecie przeważa fosfor).

Rzeżucha dla poprawy stanu kości to jednak nie tylko wapń. Jest w niej dużo dodatkowych cząstek, które doskonale uzupełniają się i wspierają wysycenie kości minerałami: witamina K, magnez i miedź. Szczególnie ważną rolę ma witamina K. To element osteokalcyny, białka, które odpowiada za formowanie zdrowej tkanki kostnej.

Rzeżucha na pasożyty

Rzeżucha jest jednym z domowych środków na pasożyty. Czy tę właściwość potwierdzają badania naukowe? Raczej nie. Mimo wszystko kurację z rzeżuchy na pasożyty stosuje się w medycynie ludowej. Może zainteresuje cię ta właściwość.

fot. Rzeżuchę warto hodować nie tylko od święta/ Adobe Stock, agneskantaruk

Właściwości ochraniające przed UV rzeżuchy

Rzeżucha i ekstrakty z tej rośliny są też stosowane w kosmetyce. Rzeżucha w kosmetykach ma naturalnie chronić przed promieniowaniem UV. Oczywiście nie jest to taki stopień działania, jaki mają filtry UV, jednak ekstrakty z rzeżuchy działają - potwierdzają to badania.

Rzeżucha na przebarwienia skóry

Rzeżucha podobno poprawia stan skóry, zwalcza łojotok i trądzik. Nie potwierdzają tego badania naukowe, ale może zainteresują cię ludowe metody wykorzystania rzeżuchy na skórę. Świeżym sokiem z rzeżuchy można przemywać wszelkie krostki i zaskórniki. Ma on też silne działanie wybielające skórę. Sok z rzeżuchy wymieszany z miodem i wodą stosuje się jako naturalnie wybielający tonik (po wyschnięciu trzeba go zmyć).

Rzeżucha na włosy i paznokcie

Jedzona codziennie wzmacnia rzeżucha włosy i paznokcie (dzięki minerałom i witaminom). Pobudza także do wzrostu cebulki włosowe. Sok z rzeżuchy sprawdza się jako naturalna odżywka. Po umyciu wetrzyj go we włosy i skórę głowy. Owiń głowę folią, podgrzej suszarką, owiń ręcznikiem i zostaw na pół godziny.

fot. Rzeżucha to naturalny środek stosowany na włosy i skórę/ Adobe Stock, dean

Przeciwwskazań do jedzenia rzeżuchy jest niewiele. Jest jednak kilka przypadłości, które powodują, że nie powinno się jadać większych ilości rzeżuchy:

Choroby nerek (różne rodzaje i stadia niewydolności nerek) - ze względu na moczopędne działanie rzeżuchy.

(różne rodzaje i stadia niewydolności nerek) - ze względu na moczopędne działanie rzeżuchy. Wszystkie choroby, w których konieczne jest stosowanie diety ubogopotasowej - to gównie różne stadia niewydolności nerek, ale też przyjmowanie niektórych leków i np. choroba Addisona.

Wrzody żołądka, dwunastnicy i jelit - rzeżucha zawiera substancje, które mogą działać drażniąco na śluzówkę .

. Stany zapalne i choroby zapalne jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) - także z uwagi na drażniące substancje zawarte w kiełkach rzeżuchy.

(choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) - także z uwagi na drażniące substancje zawarte w kiełkach rzeżuchy. W ciąży nie powinno się stosować bardzo dużych dawek rzeżuchy (w celach medycznych). Ma ona pewne cząsteczki, które mogą wywoływać poronienia.

Jeśli nie dotyczą cię przeciwwskazania do jedzenia rzeżuchy, jedz jej tyle, na ile masz ochotę. Już najmniejsza dawka wywoła pozytywne efekty i pozwoli ci cieszyć się jej właściwościami.

Jeśli liczysz na konkrety: garść rzeżuchy dziennie będzie stanowić świetną naturalną suplementację diety. Jak jeść rzeżuchę? W sałatkach, na kanapkach, w zupach i wszystkich daniach na ciepło.

Rzeżuchę możesz hodować w domu przez cały rok. Jak posiać rzeżuchę? Najlepiej na płatkach kosmetycznych, w ziemi, ręcznikach papierowych lub w specjalnej kiełkownicy.

fot. Domowa hodowla rzeżuchy/ Adobe Stock, mstaniewski

