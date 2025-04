Prawie dwa miesiące przestoju gospodarczego to duże straty ekonomiczne dla przedsiębiorców działających w centrach handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych już od początku zamknięcia galerii handlowych rozpoczęła rozmowy z ministerstwami, w celu wypracowania optymalnego zestawu środków i narzędzi potrzebnych do otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych.

Czy wróci handel w niedzielę?

Jest to jeden z postulatów PRCH, który ma zostać przedstawiony rządowi. Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych w rozmowie z portalem DlaHandlu.pl zwrócił uwagę na to, że wiele uwag branży zostało wziętych pod uwagę przez rząd.

To głównie dzięki temu 4 maja br. mogły otworzyć się centra handlowe, które odpowiednio wcześniej wiedziały o tym, jak ma wyglądać nowy reżim sanitarny.

Przekazał również, że wielu przedsiębiorców jest za tym, by przynajmniej na czas pandemii przywrócić handel w niedziele. To kwestia, którą podnoszą zarówno organizacje handlowe reprezentujące najemców i wynajmujących, jak i firmy eventowe. Galerie handlowe przyciągają klientów także ofertą rozrywkową, a firmy eventowe działające w tym obszarze zostały zmuszone do całkowitego zawieszenia działalności właśnie przez epidemię i zakaz handlu w niedziele.

Obecnie w galeriach handlowych ruch jest o 50% mniejszy niż przed epidemią.

Niedziele handlowe w 2020 roku

Zgodnie z zakazem handlu w niedzielę w 2020 roku wypada tylko 7 niedziel handlowych, z czego 3 już za nami. Jeśli zakaz handlu nie zostanie zniesiony, zakupy w niedzielę zrobimy jedynie:

28 czerwca 2020,

30 sierpnia 2020,

13 grudnia 2020,

20 grudnia 2020.

