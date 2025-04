Fundacja "OnkoCafe - Razem Lepiej" rozpoczyna nową kampanię edukacyjną dotyczącą profilaktyki raka piersi i choroby ale skierowaną niebezpośrednio do kobiet, a do ich mężczyzn i to ich zaproszono do współpracy. BreastFit, bo o nim mowa, ma zachęcić panów, by dbali o najważniejsze kobiety w ich życiu, a kiedy trzeba, sami prowadzili za rękę na badania profilaktyki raka piersi.

W Polsce u kobiet rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym.

Unikalny pomysł: #BreastFit

Wszystko zaczęło się od szukania sposobu, by dotrzeć do kobiet i przykuć ich uwagę. Padło na 12 wysportowanych mężczyzn, sportowców o atletycznym ciele. O tym, jak znaczącą rolę w profilaktyce raka piesi może odegrać facet, mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe: "Jego rola i wsparcie dla kobiety są bezcenne. Powstaje jednak pytanie jak zachęcać i jak wspierać? Stąd pomysł na BreastFit, czyli sztukę badania piersi, rozmowy oraz wsparcia emocjonalnego". W Polsce wciąż borykamy się z problemem niskiej świadomości dotyczącej profilaktyki nowotworowej.

Przyłącz się do bicia rekordu Guinnessa w samobadaniu piersi

Co to jest BreastFit?

BreastFit to sztuka badania piersi (ang. breast), ale i rozmowy z nastolatkami i kobietami na temat profilaktyki raka piersi. Kampania "BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa" ma na celu przekazać wiedzę o tym, jak wspierać kobiety, jak rozmawiać o nowotworze piersi i badaniach. Nawiązanie BreastFitu do dyscypliny sportu CrossFitu nie jest przypadkowe. Wynika z idei samodyscypliny, hartowania ducha i ciała, codziennej walki ze słabościami oraz wypracowania dotychczas nieosiągalnej, niezwykłej sprawności fizycznej i emocjonalnej.

Badania przesiewowe są najlepszą metodą wczesnego wykrywania raka piersi.

Wyjątkowy kalendarz nagimi mężczyznami

W ramach kampanii powstały plakaty, broszury instruktażowe, włączono w nią gwiazdy (Rafał Bryndal) i sponsorów. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie kolejnej edycji kalendarza "Power of community" 2017 z udziałem crossfitowców z Trójmiasta. Męskie ciała mają przyciągnąć uwagę pań.

- W tym roku wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę, zdjęcia są robione w dzień, przy naturalnym świetle, oraz w kolorze. Wybraliśmy 12 sportowców z całego Trójmiasta, w związku z czym sylwetki są jeszcze lepsze. Ciekawością jest też realizacja sesji w jednej z hali stoczni - surowy industrialny klimat, beton, gdzie nie gdzie spojrzeć dźwigi. Kalendarz jest bardzo męski i naprawdę wyjątkowy - mówi organizator akcji Kuba Popławski.

Rocznie na raka piersi zapada około 17 tys. Polek, a ok 5 tys. umiera.

Jak podkreśla Popławski, zdjęcia w robione w pełnym świetle ukazują każdy mankament sylwetki. Autorem sesji jest Jan Górczak. Kalendarz jest dystrybuowany przez sieć klubów crossfitowych oraz można go kupić na stronie www.onkocafe.pl. Dochód z kalendarza przeznaczony jest na wsparcie działań edukacyjnych fundacji z zakresu profilaktyki nowotworów.

