Żyjemy obok siebie, ale w codziennym życiu tylko się mijamy. Niemal każdy z nas ma sąsiada, ale jak często szukamy wzajemnego kontaktu? IKEA Polska wzięła nas pod lupę - wyniki eksperymentu są zaskakujące!

Jadąc windą, mijając na schodach czy przepuszczając w drzwiach, wysyłamy zdawkowy uśmiech z "dzień dobry" w tle. A co, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji, w której przyszło by nam porozmawiać z sąsiadem dłuższą chwilę? Taką prawdziwą, skupioną na świadomym kontakcie...? Prawdopodobnie bylibyśmy zawstydzeni, nerwowi, spięci.

Spotkania sąsiedzkie z IKEA

IKEA Polska to sprawdziła. Przeprowadziła prosty eksperyment socjologiczny, w ramach którego sąsiedzi z warszawskiego Ursynowa usiedli tyłem do siebie i musieli rozmawiać przez kilka minut.

Na stronie IKEA Polska dowiadujemy się, że słynna marka mebli pragnie odświeżyć sąsiedzkie relacje i odkurzyć je z niepotrzebnych zahamowań, braku zaufania, niepewności.

Mówiąc #dobrzemiecsasiada zachęcamy do śmiałości. Chodzi o podążanie własną drogą i słuchanie swojego wewnętrznego głosu. Chodzi o to, by każdy był sobą. Przełamujmy stereotypy i... ciszę w windzie z sąsiadem. Bo czy umiemy z nim porozmawiać?

IKEA Polska zadaje pytanie wprost: czy wiemy, co nas łączy? Okazuje się, starsza pni nie zaufałaby nastolatkowi z dredami, ale gdy tylko dochodzi do rozmowy, mają wspólne tematy i poczucie humoru. To, co wartościowe, jest na wyciągnięcie ręki. W domu i w najbliższym otoczeniu, na które warto się otworzyć.

To okazja do poznania mieszkańców swojej dzielnicy i wymiany doświadczeń. Zachęcamy do tego, by zjeść śniadanie na świeżym powietrzu i rozpocząć sąsiedzką znajomość – mówi Małgorzata Jezierska, specjalista ds. PR IKEA Retail w Polsce.

Spotkania sąsiedzkie to 17 wyjątkowych spotkań w 10 miastach w Polsce: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Łodzi. Pierwsze już 27 sierpnia! Szczegóły na stronie spotkania-sasiedzkie.pl.

