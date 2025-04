Większość z nas na co dzień korzysta z możliwości płacenia kartą. Czasem staje się to jednak niemożliwe i to wcale nie z powodu braku terminala albo jego tymczasowej awarii.

Reklama

W niektórych sklepach i punktach usługowych na klientów czeka wywieszka z napisem "Płatność kartą od 20 zł". W rzeczywistości jednak przedsiębiorcy nie mogą narzucać takich limitów, a płatność kartą powinna być możliwa nawet przy zakupie lizaka za 50 groszy.

Limit przy płatności kartą - przyczyny

Chociaż zwyczaj ustalania limitu przy płatności kartą może być dla nas denerwujący, spróbujmy spojrzeć na sprawę z innej perspektywy. Właściciel sklepu czy restauracji przy przyjmowaniu każdej takiej płatności, musi odprowadzić prowizję dla banku.

Zazwyczaj jest ona dość spora, co przy pobieraniu niewielkiej wpłaty (np. rzędu jedynie 3-4 zł) staje się dla przedsiębiorcy całkowicie nieopłacalne. W niektórych przypadkach koszt transakcji byłby dla niego o wiele wyższy, niż zysk!

Aby nie dopłacać zbyt dużo do terminali, sprzedawcy ustalają ograniczenia. Jest to niezgodne z prawem, ale to często jedyne wyjście dla przedsiębiorcy - zwłaszcza np. dla właścicieli kiosków, w których większość klientów dokonuje naprawdę drobnych zakupów za niewielkie kwoty.

Gdyby przedsiębiorca musiał ciągle odprowadzać prowizje nawet od maleńkich sum, byłby zmuszony również podnieść ceny towarów, co wiąże się z kolejnymi niedogodnościami dla kupujących.

Jakie powinno być rozwiązanie sytuacji?

Niektóre punkty usługowe lub wręcz całe sieci sklepów nie posiadają terminali, przez co płatność kartą jest całkowicie niemożliwa. To dobre rozwiązanie - większość z tych placówek nie traci klientów, którzy często są przygotowani na to, że w danym miejscu mogą płacić tylko gotówką.

Reklama

Dowiedz się więcej o swoich finansach:

Wysokość składek ZUS 2014 - dla młodych firm i pozostałych przedsiębiorców

Zasady dbania o finanse - poradnik

Jak wybrać OFE - poradnik