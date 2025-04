Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczać regularnie swoje dochody. Zwykle robią to w każdym miesiącu, co bywa uciążliwe i czasochłonne. Niektórzy z nich mogą jednak zamiast dwunastu rozliczeń w roku, składać jedynie cztery - jeden na kwartał. Sprawdź, czy i ty możesz skorzystać z takiej możliwości.

Kto ma prawo do kwartalnego rozliczenia z fiskusem?

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się z urzędem skarbowym raz na kwartał. Gdyby tak było, pewnie nikt nie decydowałby się na comiesięczne składanie zeznania o dochodach. Jak na razie jednak mogą z niego skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy:

rozpoczęli dopiero swoją działalność gospodarczą i nie mieli żadnej innej w okresie ostatnich 2 lat;

i nie mieli żadnej innej w okresie ostatnich 2 lat; są tzw. "małymi podatnikami", czyli takimi, których przychody ze sprzedaży łącznie z VAT-em były niższe niż 1,2 mln euro w ciągu całego poprzedniego roku.

W przypadku podatników, którzy objęci są podatkiem liniowym bądź VAT-em, rozliczanie kwartalne możliwe jest już w pierwszym roku prowadzenia działalności. Natomiast w przypadku podatników objętych ryczałtem, taka możliwość pojawia się dopiero w drugim roku prowadzenia działalności. Cały pierwszy rok muszą rozliczać się co miesiąc.

W jakich miesiącach następuje kwartalne rozliczenie z fiskusem?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na kwartalne rozliczenie z urzędem skarbowym, muszą pamiętać o obowiązujących w takim przypadku terminach. Kolejno należy składać deklarację o dochodach:

za pierwszy kwartał : do 20 kwietnia;

: do 20 kwietnia; za drugi kwartał : do 20 lipca;

: do 20 lipca; za trzeci kwartał : do 20 października;

: do 20 października; za czwarty kwartał: do 20 stycznia następnego roku.

Jak rozpocząć kwartalne rozliczenie z fiskusem?

Najlepiej jest zrobić to od razu, gdy zakłada się działalność gospodarczą. Podczas rejestracji we wniosku CEIDG-1 należy w odpowiednim miejscu zaznaczyć, że wybiera się rozliczenie kwartalne. Jeżeli jednak przeoczy się to w chwili zakładania działalności, można także zmienić sposób rozliczania, ale trzeba poczekać do następnego roku podatkowego. Należy wówczas albo zaktualizować wniosek CEIDG-1, albo pisemnie powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o chęci zmiany, nie później jednak niż 20 lutego.

