Na złożenie deklaracji podatkowej podatnicy mają czas do 30 kwietnia, chyba że rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, wówczas termin na złożenie deklaracji podatkowej mija 2 lutego. A co, jeśli przekroczymy te terminy i nie złożymy PIT-u w urzędzie skarbowym na czas? W takiej sytuacji bardzo pomocna może być instytucja czynnego żalu. Na czym polega?

Czym jest tzw. czynny żal wobec urzędu skarbowego?

Pojęcie czynnego żalu nie pochodzi z przepisów polskiego prawa. Jest to raczej nieformalne określenie, ale powszechnie stosowane. Instytucja czynnego żalu przydaje się wówczas, gdy z jakichś względów, np. przez niedopatrzenie, nie zastosowaliśmy się do obowiązku złożenia deklaracji podatkowej do urzędu w wyznaczonym terminie.

Możemy wówczas, zanim dany organ podatkowy zauważy, że popełniliśmy wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, nie składając PIT-u na czas, sami przyznać się do winy, a przez to uniknąć kary skarbowej w postaci grzywny lub pozbawienia wolności, które grożą za ten czyn. Czynny żal składa się w oparciu o art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

W jakich przypadkach można skorzystać z czynnego żalu?

Podatnicy, w tym różnego rodzaju organizacje pozarządowe, mają względem urzędu podatkowego pewne stałe zobowiązania. Jeśli któregoś z nich nie dopełnią na czas, powinni pomyśleć o skorzystaniu z tzw. czynnego żalu. Kiedy warto to zrobić?

gdy nie złożyliśmy sprawozdania finansowego;

gdy nie złożyliśmy w terminie deklaracji i zeznania podatkowego do urzędu skarbowego;

gdy nie naliczyliśmy i nie odprowadziliśmy na czas należnego podatku dochodowego;

gdy nie zapłaciliśmy należnego podatku VAT;

gdy nie prowadziliśmy ksiąg rachunkowych we właściwy, rzetelny sposób.

Musimy pamiętać, że jeżeli organ podatkowy już odkrył, że dopuściliśmy się popełnienia wykroczenia lub przestępstwa podatkowego i rozpoczął w tej sprawie czynności sprawdzające, jaki jest stan faktyczny, jest już za późno na złożenie czynnego żalu.

