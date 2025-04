Myślisz, że jesteś oszczędna, bo nie wydajesz pierwszego dnia po wypłacie całej pensji i jakoś dajesz radę dotrwać z pieniędzmi do końca miesiąca? A czy zastanawiałaś się, o ile uszczupla się twój miesięczny budżet, jeśli podliczyłabyś wszystkie wydatki na tzw. drobnostki?

Małe sumki, które rujnują domowy budżet

Mały batonik lub czekolada to nic złego, ale…

… jeśli kupujesz je bez zahamowań, w ciągu miesiąca może uzbierać się z tego kilkadziesiąt złotych. Nie wspominając już o nadprogramowych kilogramach… Jeśli już musisz podjadać w ciągu dnia, lepiej zdecyduj się na coś pełnowartościowego. Nie pomoże to w oszczędzaniu, ale przynajmniej doda ci energii i wartości odżywczych. Ze śmieciowego jedzenia warto zrezygnować całkowicie. Nie jest ono ani konieczne dla organizmu, ani dla twojego portfela.

Zastanów się, zanim "zainwestujesz" w kolejną błyskotkę

Lubisz biżuterię, która się błyszczy, mieni, świeci? Kiedy przechodzisz obok stoiska z krzykliwymi bibelotami, nie możesz oderwać wzroku i musisz kupić chociaż małą rzecz? A potem w domu okazuje się, że kolorystycznie nowy pierścionek czy naszyjnik z niczym się nie komponuje i chowasz go do już ledwo domykającej się szkatułki. Musisz przyznać, że w tej kwestii twoje podejście nie jest zbyt dojrzałe. A może warto byłoby darować sobie zakup tych kilku tanich świecidełek i w zamian kupić coś droższego, ale bardziej uniwersalnego?

Nie kupuj nowych kosmetyków, jeśli masz w domu identyczne

W dzisiejszych czasach sklepy pękają w szwach od towaru, nie ma zatem potrzeby robić ogromnych zapasów. Jeżeli w twojej łazience nie ma już skrawka wolnego miejsca na półkach, to znaczy, że na pewno masz już balsamy i kremy do wszystkiego i może lepiej nie kupuj kolejnego. Pamiętaj, że rzeczy kosmetyczne również mają datę przydatności do użycia. Jeśli zrobisz za duże zapasy, może będziesz musiała część z nich wyrzucić jeszcze przed pierwszym użyciem. Twoja uroda na tym na pewno nie zyska, a budżet może sporo stracić.

