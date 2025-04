Czerwiec już praktycznie za nami. Kiedy on minął? Znowu upłynął niespodziewanie i jesteśmy w szoku, że jesteśmy już w 2 połowie roku! W czerwcu zaskoczyło mnie kilka ciekawych rozrywkowych i "kulturalnych" (pro)pozycji.

Ulubieńcy czerwca

Na pierwszy ogień idzie oczywiście książka kryminalna. Ostatnio mam do nich słabość! Wciągnęła mnie na dobre, bo przeczytałam ją w kilka dni. Jedyny minus był taki, że... dopiero na końcu zorientowałam się, że powinnam przeczytać poprzednie części, bo to jest tom 3 sagi. I niestety rozwiązałam kryminalną łamigłówkę podczas lektury. Ale i tak "Odnaleziony" Harlana Cobena to powieść z fantazją!

W dalszej kolejności napotkacie moje serialowe i filmowe fascynacje. Na kolejny sezon serialu "Suits"("W garniturach") czekałam kilka miesięcy, ale odkryciem i absolutną niespodzianką był fakt, że bardzo przypadł mi do gustu film na DVD "Sędzia". Co jeszcze znalazło się w zestawieniu ulubieńców miesiąca?

Zachęcam do obejrzenia nieco ekshibicjonistycznej galerii!

