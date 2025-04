Wywiad z aktorem, Bartłomiejem Topą o pracy na planie nowego filmu pt. "Obce niebo". Aktor ujawnia nam, o czym jest najnowsza produkcja, w której zdecydował się wziąć udział.

Szwedzkie "Obce niebo"

Film w reżyserii Dariusza Gajewskiego pojawi się w kinach w 2015 roku. Jest to historia rodziny, która wyemigrowała do Szwecji po lepsze życie. Czy faktycznie znajdą tam to, czego szukali? Jak poradzą sobie w nowych warunkach, zwłaszcza społecznych? Czy podołają stawianym im na obcej ziemi wyzwaniom? Przekonajcie się same, oglądając film "Obce niebo".

Wśród aktorów, oprócz Bartłomieja Topy, zobaczycie m.in. piękną Agnieszkę Grochowską.

