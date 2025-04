Gok Wan, dziś doskonały stylista i ulubieniec kobiet na całym świecie, musiał wiele przejść w życiu, żeby móc być dziś w tym miejscu, w którym jest. Postanowił też, że podzieli się swoją historią z fanami. Stworzył autobiografię i od razu okazało się, że stała się ona hitem.

Reklama

Gok Wan znany jest przede wszystkim ze swojego show "Jak dobrze wyglądać nago", w którym przekonuje kobiety, że są piękne niezależnie od tego, jaki rozmiar ubrań noszą. Daje kobietom nadzieję i wyzwala je z niepotrzebnych kompleksów. Ale czy sam jest od nich wolny?



"Lata chude, lata tłuste" - autobiografia Goka Wana

Prezenter pomaga kobietom pokonać kompleksy. Po przeczytaniu jego własnej historii możemy się jednak dowiedzieć, że sam zmaga≥ł się z nimi przez lata. Może to właśnie dlatego działa w sposób tak przekonujący. Kobiety widzą, że w tym, co mówi do nich, jest szczery. Tak naprawdę każda z nas ma w sobie coś pięknego i tylko musimy nauczyć się to eksponować.

Cokolwiek Gok opisuje w swojej autobiografii, robi to ze szczerością, dowcipem i pogodą ducha, z których jest nam wszystkim znany, i za które tak bardzo go lubimy. A trzeba dodać, że w książce nie szczędzi nam tak drastycznych historii, jak walka z anoreksją czy kłopoty w relacjach z rówieśnikami w szkole. Na szczęście zabawia nas też barwnymi anegdotami z życia rodzinnego, a także z pracy w telewizji.

Niesamowita historia stylisty gwiazd

Gok Wan urodził się w 1974 roku w Leicester. Dorastał w rodzinie mieszanej rasowo, co nie było łatwe w tamtych czasach. Gok wspomina, że miał pełne miłości dzieciństwo, ale też zmagał się z okrucieństwem rówieśników, kiedy to jako nastolatek ważył 133 kilogramy. To właśnie presja ze strony kolegów pchnęła go w przerażający świat anoreksji. W ciągu dziewięciu miesięcy schudł 65,5 kilograma, co poskutkowało zrujnowaniem sobie zdrowia. Ponieważ jednak wyleczył się w końcu z anoreksji, a także z obsesji konieczności podobania się wszystkim wokół, postanowił pomóc tym kobietom, które nadal borykają się ze złą samooceną.

Gok Wan jest w tym, co robi tak uroczy, że nie dziwne, że kochają go kobiety na całym świecie. Któż inny byłby bardziej wiarygodny niż chłopak, który wie z własnego doświadczenia, jak ocena innych ludzi zniekształca nasz obraz o nas samych? Gok Wan jest po prostu najlepszym przyjacielem kobiet. Jeżeli zatem jeszcze nie przeczytałaś jego autobiografii, koniecznie musisz nadrobić lekturę. Książka "Lata chude, lata tłuste" dostępna jest w polskich księgarniach.

Zobacz też, jakie inne książki warto przeczytać:

15 książek na październik

Mit amerykańskiego imperium

"Czarne skrzydła" bestsellerem!

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Wydawnictwa Albatros