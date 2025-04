Mazurska przyroda, piękne wnętrza i otoczenie Pałacu i Folwarku Galiny, przepyszne jedzenie, sekrety kompleksowej pielęgnacji skóry, przekazane przez markę kosmetyczną Arkana - i wreszcie doborowe babskie towarzystwo - to przepis na weekend idealny!

Uczestniczki warsztatów, zorganizowanych przez nudoodporne.pl, "wiosenne przebudzenie" mają już ze sobą. Z Galin wyjechały pełne pozytywnych myśli, z wiosną w sercu - świadome swego piękna. Pałac i Folwark Galiny to przepiękny obiekt hotelowy w czystym i spokojnym zakątku Polski - na Warmii i Mazurach. To właśnie tam przyjechały uczestniczki trzeciej edycji warsztatów, organizowanych przez nudoodporne.pl - tym razem panie spotkały się, by przejść wiosenne przebudzenie.

W masce czy bez? Wiosenne przebudzenie z nudoodpornymi

Galiny to miejsce idealne ku temu, by naładować się pozytywną energią i zacząć wprowadzać wiosenne zmiany w swoim życiu. Serce kompleksu stanowi budynek pałacowy o XVI-wiecznych korzeniach. Obok odrestaurowanego pałacu stoi niezwykły spichlerz o szachulcowej konstrukcji. Całości dopełnia XIX-wieczny folwark, stajnie i przepiękny park z zagospodarowanymi stawami. Tu nie sposób się nudzić. W Galinach nie zabrakło też zachwytów nad pałacową kuchnią. Bufet z regionalnymi, domowymi przysmakami okazał się prawdziwym przebojem.

To prawdziwa turystyczna perełka - cisza, czyste powietrze, z pietyzmem odrestaurowane wnętrza i budynki. I ta zieleń! Stawy, rzeka, las - rowery, konie! Żal wyjeżdżać.

Jedyne takie warsztaty dla kobiet

W Galinach panie miały zajrzeć w głąb siebie... i pokochać to, co tam znalazły. Wszystko pod fachowym okiem doświadczonej trenerki rozwoju osobistego Ewy Makowskiej, która prowadziła warsztaty i sesje - pełne emocji i budujących wzruszeń. Nie zabrakło także ćwiczeń - aktorka Teatru Wybrzeże Małgorzata Oracz poprowadziła improwizowane scenki, które pozwoliły odkryć maski zakładane przez kobiety w związkach.

Uczestniczki czekały jednak nie tylko przyjemności dla duszy, ale i dla ciała - przed zapowiedzianą sesją zdjęciową, każdą z pań zajmowała się Katarzyna Juchacz - wizażystka i charakteryzatorka, która pomogła podkreślić to, co mają najpiękniejsze.

Zadbaj o siebie - specjaliści czekają

Co zrobić, by zawsze czuć się tak pięknie jak podczas wizyty w Galinach? Trzeba pamiętać o tym, by dopieścić także skórę. Tym zajęła się Ewa Pyzik, która wprowadziła uczestniczki wiosennej sesji w tajemnice marki Arkana. Dla tych z pań, które nie wzięły udziału w warmińsko-mazurskim budującym weekendzie, mamy dobrą wiadomość - nic straconego. Nudoodporne.pl już planują kolejne wyjazdy - najbliższy będzie poświęcony budowaniu relacji między mamami, a ich pociechami. Terminy i szczegóły planowanych akcji na stronie nudoodporne.pl. Przekonajcie się same, czy warto i obejrzyjcie naszą wideorelację z wydarzenia oraz galerię zdjęć!

