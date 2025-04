W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się niedawno premiera spektaklu "Passion/Pasja". Ciekawostką jest fakt, że jego producentem, scenarzystą i współ-reżyserem jest Piotr Hull - wydawca magazynu Żurnal, fryzjer, właściciel salonu Wilcza 18 i współwłaściciel Barberian Acedemy & Barber Shop.

"Passion/Pasja" w Teatrze Wielkim

"Pasja" to subiektywna impresja Piotra Hulla na temat tego, co to znaczy być artystą. Hull skupił się na dylematach odwiecznie towarzyszących każdemu twórcy - oddać się procesowi twórczemu, czy dążyć do spełnienia? Gdzie poszukiwać klucza do nieśmiertelności? Czy pasja może być eskapistyczną drogą do wieczności?

Piotr Hull oraz Martyna Iwańska - współ-reżyserka spektaklu - odpowiadali na te pytania podczas 7 części składających się na spektakl: Początku, Ciszy, Pustki, Wnętrza, Serca, Wieczności oraz Zakończenia. Towarzyszyły im w tym fenomenalne gwiazdy spektaklu: m.in soliści Polskiego Baletu Narodowego - Aleksandra Liashenko i Paweł Koncewoj, aktorki Marieta Żukowska i Agnieszka Żulewska oraz ceniony za kompozycje do filmów Paweł Lucewicz.

Materiały prasowe - Teatr Wielki