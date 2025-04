Co aktor i reżyser mówi o sztuce oraz aktorach występujących w nowym spektaklu warszawskiego teatru?

Propozycja wyreżyserowania oraz zagrania tytułowej roli w sztuce Erica Chappella, który jest uważany za jednego z najlepszych komediopisarzy brytyjskich, bardzo ucieszyła Cezarego Żaka. „Pamiętam z mojego dzieciństwa Teatr Telewizji z cyklu Kobra, które to spektakle moi Rodzice i ja jako dziecko i nastolatek oglądaliśmy namiętnie. Pamiętam ten dreszczyk emocji przy każdej emisji. Marzy mi się więc zrobienie prawdziwego kryminału również w Teatrze” – mówi aktor.

Jak w skrócie przebiega fabuła?

Późny wieczór, dom za miastem, gospodarze z przyjaciółmi wracają z przyjęcia. Na gorącym uczynku zostaje przyłapany złodziej. Nie jest to jednak zwyczajny opryszek. To osobnik sympatyczny, zagrany brawurowo przez Cezarego Żaka. Złodziej, który przeszukując dom poznał najgłębsze tajemnice mieszkańców. Złodziej z fantazją, psycholog, który wywróci wzajemne relacje mieszkańców do góry nogami. A może to nie jedyny złodziej, który pojawi się w sztuce?



„Udało mi się zaprosić do współpracy kolegów, którzy potrafili to wszystko urzeczywistnić na scenie. Mogę powiedzieć, że taka obsada to marzenie” – podsumowuje Cezary Żak. Kogo tak wychwala? Izabelę Kunę, Renatę Dancewicz, Leszka Lichotę oraz Rafała Królikowskiego, którzy grają czwórkę przyjaciół jeszcze z dzieciństwa. A tytułowy Złodziej prowadzi z nimi przedziwną grę, która prowadzi do zaskakujących wniosków.

„Złodziej” to inteligentna fabuła, mnóstwo humoru, błyskotliwe żarty, brawurowe zwroty akcji i… zaskakujący finał. Komedia w reżyserii Cezarego Żaka, oprawiona została muzyką wybitnego Krzysztofa Komedy.

Obsada:

Renata Dancewicz - Jenny

- Jenny Izabela Kuna - Barbara

- Barbara Cezary Żak - Spriggs

- Spriggs Rafał Królikowski - Trevor

- Trevor Leszek Lichota - John

