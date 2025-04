Kompilacja szesnastu utworów "Sztuka Słuchania Filmów. Przeboje" nie jest zbiorem najbardziej zgranych i oczywistych przebojów, które można znaleźć na innych wydawnictwach tego typu. Jest przedstawieniem kompleksowego podejścia do tematu hitów w obrazach kinowych. Płyta będzie dostępna w sprzedaży już 3. listopada!

Reklama

Tomasz Raczek o pomyśle na płytę

"Piosenki umieszcza się w filmach po to, byśmy je nucili i za ich sprawą wracali do tych filmów albo wybierali się na nie do kina. Ale nucić to jedno, a zdawać sobie sprawę z tego co słyszymy i rozumieć dlaczego nam się to podoba, to drugie. I tu zaczyna się Sztuka Słuchania Filmów. A właściwie sztuka wsłuchiwania się w filmy i poznawania ich niejako od spodu, poprzez dźwięki.

Za pomocą tej płyty chcę namówić kinomanów na pełne uwagi i chęci zrozumienia źródeł sukcesu, wsłuchanie się w kilkanaście wielkich przebojów dużego i małego ekranu. Będą to piosenki z różnych stron świata, w różnych językach: po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, polsku, a nawet w hindi, urdu i punjabi. Bo kino jest wszędzie. I tylko tak można do niego podchodzić: dając równe prawa każdemu filmowi, niezależnie od tego z której strony świata pochodzi".

Co znajdzie się na płycie z muzyką filmową wybraną przez Tomasza Raczka?

Autor dołożył starań, aby przełamać fałszywy stereotyp, że historia kina to historia Hollywoodu; że wszystko, co ważne, dobre i godne zapamiętania w dziedzinie filmu pochodzi z Ameryki. Dlatego sięgnął nie tylko do nagradzanych Oscarami standardów, ale także do hitów kina z całego świata.

Na płycie znalazły się piosenki, które mają swoją historię, dającą się odczytywać równolegle z filmem. Obok takich wykonawców jak Ella Fitzgerald (z piosenką Manhattan z serialu Tylko Manhattan), Julie Cruise (Falling z serialu Twin Peaks) czy Santa Esmeralda (Don’t Let Me Be Missunderstood z Kill Bill vol.1) usłyszymy także przepiękną kompozycję "Nim wstanie dzień" (z obrazu Prawo i pięść) w wykonaniu Edmunda Fettinga oraz nieustannie zachwycającą swoim wszechstronnym talentem Irenę Kwiatkowską w piosence "Roztańczone nogi" z filmu Hallo Szpicbródka!



Atutem płyty "Sztuka Słuchania Filmów. Przeboje" jest to, że Tomasz Raczek, dla wszystkich koneserów kina, przygotował także teksty przedstawiające ciekawe, mało znane historie przebojów i filmów, z których pochodzą.

Zobacz też:

Nostalgiczny album Annie Lennox

Ed Sheeran z płytą "x"

Jason Mraz nagrał płytę "Yes!"

Reklama

Materiały prasowe - PR Maker