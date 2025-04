Już 28 października w polskich sklepach ukaże się siódma solowa płyta Annie Lennox!

Jakie utwory znajdują się na płycie "Nostalgia"?

Płyta zawiera zbiór najbardziej znanych, pełnych namiętności przebojów z lat 30. i 40., spopularyzowanych przez takie gwiazdy jak Billie Holiday, Nina Simone, Jo Stafford i Louis Armstrong. Wybór utworów jest wynikiem wielogodzinnego studiowania starych nagrań ze zbioru Great American Songbook, szczególnie tych zakorzenionych w bluesie.

„Ciekawiło mnie po prostu jak mój głos sprawdzi się w takim repertuarze. To było pewnego rodzaju wyzwanie. Wybrałam utwory, następnie zaprzyjaźniłam się z nimi i muszę przyznać, że praca nad tym materiałem sprawiła mi wiele radości” - wyznała artystka.



Nagrody muzyczne przyznane Annie Lennox

Piosenkarka należy do najbardziej cenionych artystek w historii muzyki pop. Otrzymała m.in.:

8 nagród Brit Awards;

4 nagrody Grammy;

4 Ivor Novellos;

Oscara;

Złotego Globa za utwór „Into the West" do filmu „Władca Pierścieni: Powrót Króla” w kategorii Najlepsza Piosenka Oryginalna.

Biorąc pod uwagę jej współpracę z zespołem Eurythmics Annie Lenox wydała 13 albumów i sprzedała ponad 80 milionów płyt na całym świecie nagrywając ścieżki dźwiękowe do ogromnej ilości filmów oraz uświetniając swoimi występami wiele światowych wydarzeń, w tym zamknięcie letnich Igrzysk Olimpijskich w 2012.



Działalność humanitarna wokalistki

Annie Lennox jest także znaną aktywistką. Jako Ambasadorka UNAIDS Goodwill, która współpracuje z innymi organizacjami, takimi jak Oxfam i Amnesty International, otrzymała Nobel Peace Laureates za służbę dla ludzkości oraz nagrodę Humanity Award, którą przyznaje Czerwony Krzyż. W 2009 The Economist zaangażował się w kampanię SING, którą stworzyła i przeprowadziła Annie. Kampania miała na celu zbieranie funduszy dla kobiet i dzieci dotkniętych wirusem HIV. W 2011 w uznaniu za działalność humanitarną artystka otrzymała z rąk Królowej Elżbiety II Order of the British Empire.



