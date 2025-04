Album "X", jedno z najbardziej wyczekiwanych popowych wydawnictw bieżącego roku, ukazał się w poniedziałek, 23 czerwca 2014 r., dzięki Warner Music Poland.

Reklama

Co znajdziemy na płycie "X" Eda Sheerana?

"X" to jaskrawy dowód na to, jak wspaniale Ed rozwinął się jako wokalista, autor tekstów oraz kompozytor od czasu premierowego albumu "+" z 2011 roku. "Jestem dumny z mojej nowej płyty. To najlepsza muzyka, jaką do tej pory nagrałem" -- twierdzi z przekonaniem Sheeran i naprawdę należy wziąć sobie jego słowa do serca.

Piosenki na drugi krążek artysta w niemałym stopniu napisał podczas tras koncertowych (np. piękną balladę"Photograph", napisaną w hotelu w Kansas). Jest też utwór szczególny, "Afire Love".



Dlaczego piosenka pt. "Afire Love" jest dla artysty tak ważna?

Utwór ten opowiada o dziadku Eda, który cierpiał na chorobę Alzheimera i zmarł w 2013 roku, w święta Bożego Narodzenia. "Chciałem o tym napisać. Powstała jedna zwrotka, lecz dalej nie miałem pomysłu. Wtedy dziadek zmarł. Krótko potem powstała kolejna zwrotka, w zasadzie tego samego dnia, gdy odszedł. Pamiętam, że siedziałem w pokoju u babci z całą rodziną. Zagrałem im tę piosenkę. Było to niezwykle wzruszające przeżycie. To jedna z najbardziej osobistych piosenek na płycie" -- przybliża kulisy powstania kompozycji Ed Sheeran.



Zabawna historia utworu pt. "Sing"

"Sing" to pierwszy singel z albumu. Energetyczny, radosny popowy numer został nagrany w Nowym Jorku z udziałem Pharrella Williamsa, którego Sheeran poznał podczas gali rozdania nagród Grammy.

"Zagrał mi riff, a ja na to: "Nie, z tego chyba nic nie uda mi się zrobić". A Pharrell mówi: "Chociaż spróbuj". Zgodziłem się i przeszliśmy do następnego pomysłu. Grałem sobie w kąciku riff na gitarze, a on popatrzył na mnie i pyta, co zagrałem. Odparłem, że to po prostu riff, nic więcej. Wtedy on podłożył pod niego beat, który już miał przygotowany. Brzmiał tak samo, jak to, co zagrałem. Ale wciąż upierałem się, że nie wiem, co dalej z tym robić. Pharrell też był uparty, więc próbowałem. W drugim pokoju dopisał trzy pomysły na chórki, cztery na refreny, wrócił i wszystko poskładaliśmy do kupy. Potem powiedział, żebym w chórku zagrał niżej i żeby to przypominało śpiewanie na stadionie piłkarskim. No i zrobiliśmy coś takiego" -- wspomina Ed.

Dodajmy, że do "Sing" powstał przezabawny wideoklip, który do dziś od premiery obejrzało ponad 10 mln internautów.

Skład tajemniczej płyty "X"

Płyta "X" ukazuje się w wersji standardowej (12 utworów) oraz deluxe. Ta druga jest bogatsza o cztery piosenki: "Take It Back", "Shirtsleeves", "Even My Dad Does Sometimes" i napisaną specjalnie do drugiej części trylogii Petera Jacksona "Hobbit" kompozycję "I See Fire".

Zobacz też:

Ostróda znów zabrzmi w rytmie reggae!

Nowość! Książka "Bądź paryżanką, gdziekolwiek jesteś"

Znani i lubiani pod lupą!

Reklama

Tekst na podstawie materiałów prasowych