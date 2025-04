Już w czwartek 10 lipca, na warszawską plaże La Playa wkroczy wakacyjna odsłona projektu Stage Fever. Format ten jest popularny już na całym świecie. Stage Fever to grupa, która wprowadziła go po raz pierwszy na polską scenę klubową.

Stage Fever - o imprezie

Stage Fever to impreza, łącząca live act zespołu, wokalistów i Dj'a. Podczas każdej imprezowej nocy Stage Fever na jednej scenie grają - zespół wraz z wokalistami oraz popularny Dj. Repertuar jest zbiorem największych klubowych hitów. Począwszy od kultowego "Beat it" Micheal Jacksona, skończywszy na kawałkach Maroon 5 czy Rihanny. A to wszystko w nowych, wyjątkowych aranżacjach.

O wyjątkową jakość imprezy zadbają :

Ewa Urban - vocal - ma za sobą współpracę z takimi gwiazdami jak Mezo, Kasia Wilk czy Sylwia Grzeszczak

- vocal - ma za sobą współpracę z takimi gwiazdami jak Mezo, Kasia Wilk czy Sylwia Grzeszczak Michał Grobelny - vocal - Półfinalista 3 edycji "The Voice of Poland" (drużyna Tomsona i Barona)

- vocal - Półfinalista 3 edycji "The Voice of Poland" (drużyna Tomsona i Barona) Michał Sitarski – gitara – na co dzień związany z legendarnym zespołem Lady Pank

– gitara – na co dzień związany z legendarnym zespołem Lady Pank Adam Kram – perkusja – występujący z Sylwią Grzeszczak i zespołem Chemia

– perkusja – występujący z Sylwią Grzeszczak i zespołem Chemia P aweł Grudniak – bas – grający z Kasią Kowalską

– bas – grający z Kasią Kowalską DJ Mr Vinylstealer – wirtuoz funku, elektroniki, mash-up'ów

Start imprezy:22:00

Start imprezy:22:00

Bilety: 10 zł do godziny 23:00 / po 23:00 - 15 zł

Miejsce: Klub La Playa, ul. Wybrzeze Helskie 1/5, Warszawa

