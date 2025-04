Serial "Przyjaciółki" ma wiele wiernych fanek i właśnie z myślą o nich publikujemy zwiastun kolejnej części. To już 5 sezon, w którym będziemy śledzić losy czterech przyjaciółek, granych przez Małgorzatę Sochę, Joannę Liszowską, Anitę Sokołowską oraz Magdalenę Stużyńską. Jesteście ciekawe, co tym razem im się przydarzy?

Co spotka "Przyjaciółki" w 5 sezonie serialu?

- Strzelił we mnie piorun! Zakochałam się - wyzna Zuza Patrycji. Jak to, Pani Dyrektor i miłość od pierwszego wejrzenia? Przypadkowe spotkanie z Jerzym (Mariusz Bonaszewski) wywróci świat Zuzy do góry nogami. Pewnego dnia w jej dziale pojawiają się klient po kredyt, Jerzy. Biznesmen z USA chce założyć uczelnię w Polsce. W Zuzę trafia piorun! Zakochuje się od pierwszego wejrzenia w tajemniczym nieznajomym. - Popatrzyłam na niego, przywitaliśmy się i... Nie mogę przestać o nim myśleć! - Pani Dyrektor, za namową przyjaciółek, postanowi zaprosić go na randkę. Jerzy jest czarujący, ale wydaje się nie do zdobycia. Czy tym razem to mężczyzna będzie panował nad sytuacją i poprowadzi grę z Zuzą? Natomiast przebojowa i odważna Natalia, nowa kochanka Pawła (Bartek Kasprzykowski), zaburzy istniejący porządek, namiesza i napsuje krwi Ance (Magdalena Stużyńska - Brauer). Co gorsza, Natalia będzie chciała wyrzucić Ankę z domu i sama w nim zamieszkać. Jak zachowa się w tej sytuacji Anka? Czy zachowa spokój, a może uzna, że nie podda się bez walki?

