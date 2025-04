Wraz ze zbliżającym się końcem roku 2014 warto podsumować pewne rzeczy. Co najbardziej lubiliśmy, czego nie lubiliśmy, co było dla nas ważne i co chcemy kontynuować? Warto też przyjrzeć się temu, jakie seriale najchętniej oglądaliśmy.

Reklama

Ranking seriali, które w 2014 roku Polacy pokochali i regularnie oglądali, sporządzony został przez Wirtualnemedia.pl. Niektóre z pozycji emitowane są na antenie od lat i, o dziwo, stale na najwyższych miejscach, inne z kolei to nowości, które najbardziej przypadły polskim widzom do gustu.

W rankingu znalazły się polskie seriale emitowane w jednej z czterech czołowych polskich stacji telewizyjnych: tvp1, tvp2, polsacie, tvn. Ten, który zdobył pierwsze miejsce, skupia na sobie prawie 33 proc. widzów. Ciekawe, czy czytelniczki serwisu Polki.pl są wśród nich.

Które seriale Polacy kochają najbardziej? Zobacz ranking w naszej galerii.

Reklama

Zobacz też:

"W kręgu zła" ujawnia sekty

Zdjęcia z planu serialu "Na krawędzi"

Nowy sezon "Czasu honoru"