Bohaterów serialu "Przyjaciele" prawdopodobnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Monika, Ross, Chandler, Phoebe, Joey i Rachel przez lata spotykali się, by razem spędzić czas, a wraz z nimi miliony fanów przed telewizorami. "Przyjaciele" wygrali także w rankingu na najbardziej uzależniający serial!

Z okazji 20-lecia tego kultowego serialu Empik przygotował specjalną jubileuszową edycję, w której znajduje się pakiet 10 sezonów, czyli 236 odcinków serialu w limitowanym boxie z filiżanką w prezencie.

Sylwetki "Przyjaciół"

Tym wszystkim, którzy już zapomnieli, kto był kim w serialu albo chcą sobie przypomnieć, jak zabawne to były osobowości, prezentujemy sylwetki bohaterów:

Monika i Ross

Monika (Courteney Cox) i Ross (David Schwimmer) to rodzeństwo. Oboje ekscentryczni, po za tym - zupełnie różni. Ona to zwariowana perfekcjonistka, z obsesją czystości - marzeniem Moniki jest posiadanie odkurzacza, którym mogłaby odkurzyć… odkurzacz. On jest zamkniętym w sobie naukowcem, który wpada w panikę, gdy tylko ogon dinozaura przestaje się ruszać i zegarek zacina się.

Chandler

Chandler (Matthew Perry), syn autorki powieści dla dorosłych oraz mężczyzny, który teraz jest kobietą, to najlepszy kumpel Rossa. Po rozstaniu z żoną Króla Materacy nie ma ochoty robić niczego oprócz chodzenia przez cały dzień w szlafroku. Bing!

Phoebe

3 w 1. Masażystka, śpiewająca gitarzystka, naturalny „inkubator” dla dzieci brata. Może nawet 4 w 1 – Phoebe (Lisa Kudrow) wierzy, że w poprzednim wcieleniu była pielęgniarką, co ma wpływ na jej obecne życie. A, i oczywiście jest jeszcze księżniczką - Consuelą Bananahammock.

Joey

Jedzenie czy kobiety? Jedzenie czy kobiety…? Trudny wybór. Joey nie potrafi podjąć decyzji. Jedno jest pewne: Joey (Matt LeBlanc) nie dzieli się jedzeniem! Zapamiętaj!

Rachel

Rachel (Jennifer Aniston) nigdy nie pogodziła się z życiową rolą buta, jaką wybrał dla niej ojciec. Kozaczki kupione na przecenie w Bloomingdales są super, ale Rach woli być torebką. Albo kapeluszem. Który dodatek jest w tym roku bardziej na topie? Odpowiedzi trzeba szukać gdzie indziej – Rachel jest zainteresowana inną kwestią: czy na zdjęciu rentgenowskim można wyglądać grubo?

Za co tak bardzo pokochaliśmy serial "Przyjaciele"?

Być może głównie za to, że bohaterowie prezentowali w krzywym zwierciadle życie podobne do naszego, mieli podobne problemy, śmieszne sytuacje, dylematy. A w tym wszystkim byli bardzo zabawni i uroczy, wręcz magnetyzujący.

Twórcy serii, David Crane, Marta Kauffman i Keving Bright, o swojej produkcji mówią, że jest to opowieść „o seksie, miłości, związkach, karierze i czasie w życiu, kiedy wszystko jest możliwe. I o przyjaźni, ponieważ kiedy jesteś samotny w mieście, twoi przyjaciele są twoją rodziną”. Jesteśmy w związkach lub jak Joey szukamy tej drugiej wymarzonej połówki. Może nawet jesteśmy mniej zabawni niż oni, ale jednak wśród Przyjaciół każdy z nas odnajdzie kawałek siebie.

Jubileuszowe wydanie dziesięciu serii "Przyjaciół"

Z okazji 20. rocznicy emisji pierwszego odcinka serialu na sklepowe półki trafia kompletna kolekcja DVD 10 sezonów „Przyjaciół” w odświeżonym wydaniu. Limitowana edycja obejmuje wszystkie 236 odcinki i unikalne dodatki specjalne. To ponad 5000 minut doskonałej zabawy!



