Prawdopodobnie w długi weekend majowy polskie kina będą przeżywać oblężenie. Masz już plany jak spędzisz majówkę? A może czekasz, aż coś cię zainspiruje? Zobacz, jakie kinowe nowości pojawią się 1 maja!

1. "Poskromić playboya"

To komedia pełna pikanterii, dlatego to idealne rozwiązanie na wieczór we dwoje. Amerykańska komedia w reżyserii Jennifer Finnigan oraz Jonathana Silvermana ma bawić, szokować i służyć widzom jako genialny poprawiacz humoru! "Poskromić Playboya" to historia Vince'a (Geoff Stults), najbardziej skutecznego adwokata zajmującego się rozwodami w całej Nowej Anglii. Dla niego życie jest areną rywalizacji, a przegrana jest nie do przyjęcia. Dotyczy to także... zdobywania pięknych kobiet. Kiedy Vince spotyka Jane (Mena Suvari), jego codzienność przewraca się do góry nogami. Dlaczego? Obejrzyjcie!

2. "Saga Wikingów"

Ten film przygodowy trafi do gustu głównie męskiej publiczności, dlatego jeśli chcesz zrobić swojemu mężczyźnie niespodziankę, to masz już gotowy plan! To opowieść o wygnanych z ojczyzny Wikingach, którzy pod wodzą nieustraszonego Asbjörna (Tom Hopper), wyruszają do Brytanii, by wykupić swą wolność i powrót do kraju, rabując sąsiednie tereny. Ich podróż przerywa sztorm, który zatapia statek i wyrzuca rozbitków na szkockim wybrzeżu, którzy stają się ofiarą napaści. Nie zabraknie w tej historii również wątku miłosnego!

3. "Ups! Arka odpłynęła"

To propozycja dla najmłodszych. Historia o Noem w werji animowanej? Czemu nie! Nadciąga potop i wkrótce całą Ziemię zaleje woda. Jedynym ratunkiem dla zwierząt, jak wiemy, jest miejsce na Arce Noego, której kapitanem został wyniosły Król Lew. Niestety, jak to zwykle bywa, zdarzają się pechowcy, którzy nie mają tyle szczęścia, co pasażerowie pokładu. Jak zawalczą o przetrwanie? Może być ciekawie i... zabawnie.

