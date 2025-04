Kto wybiera się do kina w ten weekend? Sprawdź, jeśli masz zamiar skosztować tej rozrywki, czy znajdziesz coś dla siebie! 17 lipca na ekrany kin wchodzą 4 nowości - jedna z nich dedykowana jest wyłącznie kobietom (wiecie, co mamy na myśli!).

1. "Ant-Man"

Oszust z powołania, Scott Lang (Paul Rudd) czyli tytułowy Ant-Man, za sprawą niezwykłego kostiumu potrafi zmniejszać się do rozmiarów mrówki, zyskując jednocześnie imponującą siłę. Gdy świat staje w obliczu nowej generacji zagrożeń, Ant-Man wraz ze swoim mentorem, doktorem Hankiem Pymem (Michael Douglas), zaplanuje skok, który może zapobiec katastrofie. Lecz tak naprawdę to opowieść o ojcach i córkach, o nagromadzonych przez lata urazach i o drugich szansach.

2. Magic Mike XXL

Coś dla pań! Film "Magic Mike XXL" rozgrywa się 3 lata po tym, jak Mike, będąc u szczytu sławy, zakończył karierę striptizera. Teraz pozostali członkowie grupy "Kings of Tampa" chcą rzucić profesję. Mają zamiar wystąpić w Myrtle Beach ostatni raz, z wielką pompą, i zaprosić na scenę legendarną gwiazdę - Magic Mike’a. W drodze na ostatnie przedstawienie z kilkoma postojami w Jacksonville i Savannah, które mają służyć odbudowaniu starych przyjaźni i nawiązaniu nowych, Mike i jego koledzy opanowują nowe ruchy i na różne sposoby rozprawiają się z przeszłością. Czy zdecydują się na ostateczny krok? Film nasycony jest pobudzającymi wyobraźnię scenami tańca i genialną choreografią.

3. "Z dala od zgiełku"

Akcja dzieje się w Anglii, w połowike XIX stulecia. Młoda i piękna Bathsheba Everdene (Carey Mulligan) dziedziczy wielką farmę, postanawia walczyć o jej utrzymanie i swą niezależność w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Trzech z nich rywalizuje o jej względy, co prowadzi do nieuchronnego konfliktu. Jest nieco mrocznie i tajemniczo, ale to za sprawą niepotwarzalnego klimatu wytwarzanego na ekranie.

4. "Lekcja"

Grecko-bułgarski dramat dzieje się w niewielkim miasteczku. Nadieżda (Margita Gosheva) jest młodą nauczycielką. Kiedy pewnego dnia odkrywa, że któryś z jej uczniów dokonał kradzieży, próbuje wymóc na nim przyznanie się do winy na forum klasowym, by dać mu tytułową lekcję jak należy postępować. Jednakże w obliczu zbliżającego się zagrożenia eksmisją, gdy konto bankowe zostanie wyczyszczone przez jej bezrobotnego, ustawicznie pijanego męża, sama staje przed podobnym wyzwaniem moralnym.



