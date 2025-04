Długi czerwcowy weekend w wielu miastach zapowiada się wyśmienicie. Warto spędzić go na świeżym powietrzu, a wieczory... w kinie! Oto nowości, które lada chwila wejdą na ekrany kin!

Premiery filmowe: na co do kina?

Wśród absolutnych nowości znalazły się pozycje filmowe, które szczególnie przypadły nam do gustu. W zestawieniu znajduje się 6 świeżych tytułów, lecz to 3 z nich najbardziej wpisują się w schemat świetnie spędzonego długiego weekendu. Jeśli nie przekonają cię czerwcowe premiery fimowe, to przypominamy, że nie tak dawno na ekrany weszły inne superprodukcje!

Zobacz: Hity filmowe maja

Wśród puli filmów, które umieściłyśmy w galerii, na szczególne uznanie zasługuje "Agentka". Lekka amerykańska komedia to gwarancja dobrej zabawy i... ciekawych doznań. Dlaczego? Bo gra tam przystojny Jude Law! Jeśli masz ochotę na innowacyjne kino, to zapoznaj się z opisem filmu "Jak zatrzymać ślub", a jeśli myślisz o sensacyjnych doznaniach, to zajrzyj do galerii i przeczytaj o produkcji "San Andreas"!

Przejrzyjcie z nami kinowe propozycje na czerwcowy długi weekend!

