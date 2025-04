5 z 6

Premiery filmowe na maj - Dureń

Nie jest to film, który móżna zaproponować na pierwszą randkę z mężczyzną (wystarczy spojrzeć na tytuł). Film opowiada o jednostce, która jest popychana do konformizmu i zmuszana do poddańczości wobec wszechobecnie panujących zasad – czy to spisanych, czy tylko umownych. Bohater jest usosobieniem mechanizmów politycznych i gospodarczych Rosji. Nie zostawia widzom żadnych złudzeń co do natury świata i ludzkości. Po seansie depresja jest murowana, ale warto ją przecierpieć dla tak solidnego dzieła filmowego.

Reżyseria: Yuriy Bykov

Scenariusz: Yuriy Bykov

Gatunek: Dramat

Produkcja: Rosja

Nagrody: 6 i 1 nominacja