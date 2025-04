Co wchodzi do kin 24 lipca? przedstawiamy wam 4 propozycje filmowe, które mogą spotkać się z waszy zainteresowaniem!

Premiery filmowe lipiec

Jak co tydzień prezentujemy wam zestawienie kinowych premier. W ten weekend na ekranach kin pojawi się kilka produkcji, które mogą was zaintersować. Naszym typem jest amerykański "Klucz do wieczności" z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Jesteśmy zdania, że to on skradnie całą uwagę! Koncepcja wydaje się być interesująca: starszy multimilioner dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny przenosi swoją świadomość do ciała zdrowego, młodego człowieka. Choć operacja przebiega pomyślnie, mężczyznę zaczynają nawiedzać koszmarne wspomnienia związane z tajemniczą przeszłością dawcy. Lubimy takie kreatywne eksperymenty!

Co jeszcze znalazło się w zestawieniu nowości filmowych na lipiec?

