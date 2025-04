Przedstawiamy wam zestawienie najnowszych filmów, które wchodzą do kin 10 lipca. Warto zapoznać się z tą listą, z konkretnego powodu: niektórych tytułów należy unikać jak ognia!

Nowości filmowe na lipiec

Nie jesteśmy fankami tego typu kina, ale może wam przypadnie do gustu "Ted 2"? Przygody o uczłowieczonym, gadającym i bardzo wulgarnym misiu doczekały się 2 części. "Burzowi przyjaciele" stają przed wyzwaniem prawnym... Ted chce spełnić woje marzenie o ślubie. Czy uda mu się ożenić z ukochaną? Komedia jest utrzymana w podobnej konwencji, co częśc pierwsza dylogii.

Hit czy kit?

Ryan Gosling długo czekał, aż ktoś zainteresuje się jego produkcją filmową "List River". Gdy w końcu tak się stało, na ekranach polskich kin od piątku 10 lipca będzie można oglądać absurdalny film fantasy (thriller?) reżyserii bożyszcza kobiet. Nieco zmieniamy o nim zdanie, ale jeśli chcecie wiedzieć o czym jest "Lost River", zapraszamy do galerii!

Co jest warte uwagi i wybrania się do kina? My wybieramy węgierską produkcję "Sens życia oraz jego brak" ze względu na niszowość i... obiecujący tytuł. Sprawdź, co może cię zainteresować!

