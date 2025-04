Już 11 marca do kin wchodzą całkiem intresujące propozycje filmowe. Wśród premier filmowych wyróżniłyśmi kilka perełek, które bardzo byśmy chciały, aby okazały się najlepszymi nowościami filmowymi na marzec. Jesteście ciekawe?

3. część serii "Niezgodna": "Wierna"

Tym razem Tris i Cztery mają skrajnie niełatwe zadanie do wykonania. Muszą przekroczyć granicę metropolii przyszłości i wejść do zupełnie nieznanego sobie świata, ukrywanego przez system. Jest to jedyny sposób, by ocalić ludzkość i zaprowadzić nowy porządek. To, co odkryją po drugiej stronie, każe im zweryfikować wszystko, w co dotąd wierzyli i raz jeszcze dokonać podstawowych wyborów dotyczących odwagi, wierności, poświęcenia i miłości. To ostateczna walka. Jaki będzie jej koniec?

"Bang Gang"

Francuski dramat oscyluje wokół tematyki seksu. George i Laetlia zabijają wakacyjną nudę na imprezach w domu kolegi, Alexa. Podczas jednego wieczoru przebojowa George prowokuje grę w Bang Gang, która szybko staje się obowiązkowym punktem następnych imprez. Seks, alkohol, narkotyki, zabawa do samego rana zaczynają jednak wymykać się spod kontroli...

"Zdjęcie"

Tytułowe zdjęcie to czarno-biala fotografia, ktora przewraca sielankowe życie 17-letniego Adama do gory nogami. Co jest na zdjęciu? Nastolatek odnajduje prawdę o swojej matce... Chce odkryć, kto jest jego ojcem biologicznym. Film jest również opowieścią o pierwszej miłości, zdradzie i zetknięciu ze śmiercią. Jednym słowem - inicjacja na ekranie.

"Siostry"

Komediowa propozycja dla tych, którzy szukają w weekend relaksu. T wórca przebojowej komedii "Pitch Perfect" przedstawia historię dwóch skłóconych sióstr, które postanawiają urządzić wielką imprezę w wystawionym na sprzedaż domu rodziców. Te komedie nigdy się nie nudzą, bowiem dialogi są na świetnym poziomie.

"Wstrząs"

Pomysł na film zainspirowany był artykułem w magazynie "GQ", w którym przedstawiono dowody na powiązanie mikrowstrząsów oraz urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami. Na związek między tymi zdarzeniami wpadł dr Bennett Omalu (Will Smith), który połączył urazy, na jakie narażeni są sportowcy, z "przewlekłą traumatyczną encefalopatią", której objawy często doprowadzają do depresji i śmierci samobójczej. Bardzo dobra propozycja filmowa na weekend.

"Niewinne"

O tym filmie pisałyśmy w zestawieniu polskich nowości filmowych w 2016 roku, których nie możmna przegapić. Podajemy ją na liście jako ostatnią, ale to dlatego, że wydaje nam się godną kropką nad "i" oraz filmem wartym obejrzenia w perspektywie całego roku filmowego, a nie w kontekście nadchodzących tygodni. Wcześniejszy tytuł brzmiał "Agnus Dei". Tuż po drugiej wojnie światowej francuski Czerwony Krzyż prowadzi akcję repatriacji i gromadzi swoich obywateli w szpitalu. Wśród lekarzy jest młodziutka Matylda Beaulieu (wschodząca gwiazda francuskiego kina Lou de Laâge). W szpitalu zjawia się siostra z oddalonego o kilka kilometrów klasztoru i błaga o pomoc dla umierającej kobiety. Problemem jest poród jednej z zakonnic... Okazuje się, że siostry padły ofiarą zbiorowego gwałtu. Matylda chce sprowadzić pomoc, lecz Matka Przełożona (Agata Kulesza) chce za wszelką cenę ukryć tajemnicę, żeby uniknąć skandalu.

