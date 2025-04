5 z 5

Chemia miłości, Lell Lowndes, cena 28,11 zł

Odkryj tajemnice wzajemnego przyciągania dzięki autorce międzynarodowego bestsellera, „How to Make Anyone Fall in Love with You”.

Dlaczego do niektórych osób natychmiast czujesz pociąg, a do innych nie? Jak sprawić, żeby więź przetrwała dłużej? Dowiesz się tego od Leil Lowndes, specjalistki w dziedzinie komunikacji, która, dzięki umiejętności przekazywania najnowszej wiedzy w lekki sposób, zbudowała karierę na uczeniu tajemnic udanych kontaktów międzyludzkich. Tym razem, korzystając z najnowszych odkryć naukowych, wyjaśnia czytelnikom, jak wywołać to ulotne wrażenie chemii w kontakcie z niemal każdym – i podtrzymać je na kolejnych poziomach związku.

Choć chemia międzyludzka ma wpływ na prawie wszystkie związki, niewiele osób ją rozumie – i niewiele wie, co ją zapoczątkowuje, co niszczy, a co sprawia, że trwa na zawsze. Choć geny i dotychczasowe przeżycia niewątpliwie odgrywają w tym ważną rolę, można wiele zrobić, by wpłynąć na przyszłość swoich znajomości. „Chemia miłości” to wyjątkowo praktyczny podręcznik, który przekształca skomplikowane odkrycia neurologii związków międzyludzkich w 75 prostych strategii porozumiewania się i niecodziennych technik, pokazując czytelnikom co robić – a czego nie – by znaleźć i podtrzymać miłość.

KUP E-BOOKA CHEMIA MIŁOŚCI