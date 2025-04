Idealny prezent dla psa na święta 2022 to - umówmy się - nie tylko podarunek dla pupila, ale także dla właścicieli. W końcu wybierasz przecież to, co tobie też się podoba. Niezależnie od tego, czy twój pies jest mały, czy całkiem spory, możesz sprezentować mu piękne gadżety, ubranka, a także pyszne przysmaki.

Każdy pies uwielbia zabawki, jednak niektóre zwierzaki szybko skracają ich żywot, poprzez energiczne potrząsanie czy intensywną zabawę. Dlatego zabawka nigdy nie będzie nietrafionym prezentem. Możesz postawić na klasyczne pluszaki w ciekawych kształtach, gryzaki albo coś nieoczywistego - na przykład miękki kubek kawy - piękny, elegancki i idealny do zabawy.

Dobrym pomysłem będą też personalizowane obroże, zawieszki oraz adresowniki. Możesz wygrawerować na nich imię pupila i swoje, a także numer telefonu - na wypadek, gdyby pies uciekł podczas spaceru lub czmychnął za kotem przez uchyloną furtkę.

fot. Prezent dla psa na święta 2022: 1. Zabawka Special Latte, Zooplus, cena ok. 30 zł | 2. Identyfikator dla psa z grawerem, Dedicante, cena 55 zł | 3. Obroża, Kiss the Dog, cena 59 zł | 4. Adresownik z grawerem, Aleupominek, cena 30 zł.

Zabawki edukacyjne to prawdziwa gratka dla psów w każdym wieku. Dzięki nim można nauczyć pupila różnych sztuczek, a także pomóc mu w komunikacji z tobą i innymi opiekunami. Najpopularniejsze są maty węchowe i specjalne miski na przysmaki. Zadaniem pupila jest wyłowienie smakołyków przy pomocy węchu (i czasem łapek).

W ostatnim czasie popularne są także specjalne mówiące guziki. Możesz nagrać na nich, co tylko chcesz własnym głosem i nauczyć psa naciskać odpowiedni bazer wtedy, kiedy tego potrzebuje. Dzięki temu ciekawemu urządzeniu twój pupil może wyrazić swoje potrzeby, naciskając odpowiednie przyciski. Usłyszysz wtedy (w zależności od tego, co nagrasz na bazerach) "Ania. Jeść." albo "Pańcia. Spacer".

fot. Prezent dla psa na święta 2022: 1. Zabawka edukacyjna na przysmaki, Lovedog, cena 40 zł | 2. Mata węchowa, Szarpnij Się, cena ok. 100 zł | 3. Dywanik ze skrytkami na przysmaki, Zooplus, cena ok. 40 zł | 4. Mówiące bazery treningowe, Amazon, cena ok. 120 zł.

Każdy pies uwielbia przysmaczki i przekąski podawane między głównymi posiłkami. Mogą być używane do treningów lub jako zwykły smakołyk. Czasem opiekunowie podają je pupilowi, gdy chcą go na chwilę czymś zająć. Dlatego zdrowe, pyszne przysmaki dla psów to doskonały prezent, który twój pupil na pewno wyczuje pod choinką jeszcze na długo przed pierwszą gwiazdką.

Jeśli zaś trafił ci się naprawdę łapczywy pupil, który nie zna umiaru w jedzeniu, możesz sprezentować mu specjalne miski spowalniające jedzenie oraz kule, z których dopiero podczas zabawy wypadają smaczki. Dzięki temu pies szybciej może poczuć się syty, a zabawa pozwoli dodatkowo spalić kalorie.

fot. Prezent dla psa na święta 2022: 1. Piłka-gryzak na przysmaki, Allegro, cena ok. 15 zł | 2. Miska spowalniająca jedzenie Trixie, Zoopers, cena ok. 12 zł | 3. Plecionka do żucia Rocco, Zooplus, cena ok. 25 zł | 4. Przysmaki dla psa, John Dog, cena ok. 20 zł | 5. Box z przysmakami Paka Zwierzaka, Bazarpupila, cena ok. 55 zł.

O pupila trzeba dbać każdego dnia. Chodzi przede wszystkim o stosowanie odpowiednich kosmetyków do mycia psiej sierści lub włosia, a także wyczesywanie jej i dbanie o to, aby była miękka i lśniąca. Jeśli twój pupil to zmarzluch, postaw także na sweterki i kurtki, które założysz mu podczas spacerów. Pamiętaj jednak, aby nie krępowały ruchów psa i były dla niego komfortowe. Staraj się unikać zakładania mu elementów garderoby na głowę.

Jeśli chcesz maksymalnie zadbać o zdrowie i urodę swojego pupila, podawaj mu także produkty na bazie olejów. Dzięki nim układ pokarmowy zwierzaka będzie pracował lepiej, a jego sierść będzie lśniąca i aksamitna. Takie olejki możesz podawać zarówno psom, jak i kotom w odpowiednich proporcjach. Najlepiej mieszać je z mokrą karmą.

fot. Prezent dla psa na święta 2022: 1. Trio zdrowych olejów, Hempets, cena 85 zł | 2. Bluza dla psa, Psiakrew, cena 150 zł | 3. Muszka dla psa, Psiakrew, cena ok. 40 zł | 4. Zestaw do pielęgnacji psów, Zooplus, cena ok. 50 zł.

