4 z 10

Nowe oblicze Greya, premiera 14 lutego 2018

Trylogia Greya to damski punkt widzenia na seks oparty na dominacji i podporządkowaniu. Zdjęcia do filmu były realizowane w Kanadzie oraz we Francji. Było o nim głośno od samego początku, ponieważ namieszał w kinowym show-biznesie niczym kilka lat temu „Zmierzch”. Ma mnóstwo fanów, jak również krytyków, ale obie grupy chcą go zobaczyć. To prawdziwy fenomen!

Większość z was nie ma swojego zdania. Hejtujecie film który jeszcze nie wyszedł tylko dlatego, że inni go hejtują.

