Na oficjalnym koncie instagramowym filmu „Nowe Oblicze Greya” zaprezentowano listę utworów, składających się na soundtrack do filmu. Ścieżka dźwiękowa w tle wiele obiecuje, podobnie jak numer 20. na liście Dlaczego?

Soundtrack z filmu „Nowe oblicze Greya”

Listę piosenek ogłoszono w poniedziałek, 8 stycznia 2017 roku, czyli miesiąc przed premierą filmu, którego wyczekują tysiące widzów. Na koncie pojawiła się także informacja, że fani mogą zamawiać płytę w przedsprzedaży od 12 stycznia. Zafundowali internautom przedsmak tego, czego można się było spodziewać! Fragment piosenki zdradza intymny i sensualny charakter filmu. Singiel promujący płytę i sam film to „For You” w wykonaniu Rity Ory i Liama Payne'a.

Uważne oko i cierpliwy internauta dostrzegł, że na liście piosenek znalazł się utwór Jamie'ego Dornana o tytule „Maybe I'm Amazed”. Oto pełna lista kawałków:

1. Capital Letters – Hailee Steinfeld x BloodPop

2. For You (Fifty Shades Freed) – Liam Payne & Rita Ora

3. Sacrifice – Black Atlass feat. Jessie Reyez

4. High – Whethan & Dua Lipa

5. Heaven – Julia Michaels

6. Big Spender– Kiana Ledé feat. Prince Charlez

7. Never Tear Us Apart – Bishop Briggs

8. The Wolf – The Spencer Lee Band

9. Are You – Julia Michaels

10. Cross Your Mind – Sabrina Claudio

11. Change Your Mind – Miike Snow

12. Come on Back – Shungudzo

13. I Got You (I Feel Good) - Jessie J

14. Ta Meilleure Ennemie (Pearls) – Samantha Gongol (of Marian Hill) feat. Juliette Armanet

15. Deer in Headlights – Sia

16. Diddy Bop – Jacob Banks & Louis the Child

17. Love Me Like You Do (Fifty Shades Freed Version) – Ellie Goulding

18. Freed – Danny Elfman

19. Seeing Red – Danny Elfman

20. Maybe I'm Amazed – Jamie Dornan [Bonus Track]

21. Cross Your Mind (Spanish Version) – Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. Pearls – Samantha Gongol (of Marian Hill) [Bonus Track]

