W sieci pojawił się 2-minutowy zwiastun ostatniego, domykającego trylogię o losach Christiana i Anastasii filmu. „Fifty Shades Freed”, czyli „Nowe Oblicze Greya” będzie znacząco różnił się od poprzedników. Czym i dlaczego?

Związek Any i Christiana przejdzie transformację z erotycznej fascynacji do małżeństwa. Sceny, w których Ana zakłada suknię ślubną oraz sama ceremonia z udziałem pary, należą do najbardziej wyczekiwanych przez fanów sagi. Na horyzoncie pojawią się jednak problemy, a sama atmosfera zagęści się z powodu byłego szefa bohaterki.

Ale to nie wszystko: zwiastun zapowiada emocje innego kalibru. W ostatniej scenie nowego trailera widzimy reakcję Any na wieść o tym, że jest w ciąży. Doczekajcie do końca trailera!

Sukces filmów o Christianie i Anastasii

Mimo fali krytyki filmy odniosły niebywały sukces komercyjny. Poprzednie kinowe ekranizacje zarobiły łącznie ponad 950 milionów dolarów. Czy „Nowe Oblicze Greya” powtórzy sukces? Jeśli czekacie na dalsze losy tej namiętnej pary informujemy, że

W Polsce premiera „Nowego Oblicza Greya” zaplanowana jest na 9 lutego.

