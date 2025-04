Paweł Pawlikowski został nagrodzony w Cannes za film „Zimna wojna”. Złota Palma w Cannes 2018 za najlepszą reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego! Najnowszy film Pawlikowskiego już podczas premiery na festiwalu filmowym w Cannes dostał owację na stojąco. Krytycy na całym świecie rozpisywali się o geniuszu polskiego twórcy. I od początku wróżyli tej produkcji sukces!

Przewidywania mediów i krytyków filmowych spełniły się. Swoją nagrodę Paweł Pawlikowski zadedykował Januszowi Głowackiemu, który obok Pawlikowskiego i Piotra Borkowskiego odpowiadał za reżyserię filmu. Głowacki zmarł w sierpniu 2017 roku.

Widzę moich aktorów - Borysa, Asię i Tomka, którzy znosili tortury z mojej strony. Mocno ich wymęczyłem podczas kręcenia tego filmu. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu razem w zeszłym tygodniu, wybaczyli mi. Bo to, co zrobili, było wyjątkowe - powiedział Pawlikowski

W Polsce Pawlikowski najbardziej znany jest z filmu Ida z 2013 roku z Agatą Kuleszą i Agatą Trzebuchowską w rolach głównych. Film otrzymał Złote Lwy za najlepszy film na festiwalu filmowym w Gdyni, później nagrodzono go Orłem za najlepszy film i za najlepszą reżyserię. W 2015 roku Pawlikowski zdobył Oscara za Idę.

Reżyser nie osiada jednak na laurach i już szykuje kolejną produkcję! Serdecznie gratulujemy!

Cannes 2018 - lista laureatów. Kto dostał Złotą Palmę

Nagrody za najlepszy scenariusz otrzymali: Alice Rohrwacher za Happy as Lzzaro oraz Nadar Saeivar i Jafar Panahi za film Three Faces.

Najlepszym aktorem został Marcelo Fonte, za rolę w filmie Dogman. Z kolei nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Samal Jesljamowa za rolę w filmie Ayka. Specjalną Złotą Palmę zdobył Jean-Luc Godard za film Image Bok. A Nagroda Jury powędrowała do Nadine Labaki za film Capharnaum.

Druga co do ważności nagroda festiwalu (Grand Prix Jury) trafiła do Spike'a Lee za Black Klansman. Najlepszym filmem, który otrzymał Złotą Palmę, okazał się Shoplifters w reżyserii Hirokazu Koreedy.

