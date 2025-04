"Serce, serduszko" to film, który nie jest na siłę śmieszny, owszem, jest zabawny, ale też naturalny, przez co ma tak dużo uroku. To film o przyjaźni, relacjach i marzeniach. Trzeba powiedzieć to szczerze - to film familijny, jakiego w Polsce dawno nie było.

Jan Jakub Kolski o filmie "Serce, serduszko"

Ten film jest projektem świetlistym, jasnym, nasyconym ciepłem i poczuciem humoru. Wierzę, że przyjdzie nie niego do kina cała rodzina: dziadkowie, rodzice, dzieci. Lubię przemawiać z ekranu przez bohaterów dziecięcych – bez minoderii i puszczania oka, bo to się nie opłaci. Dziecko z filmu przemówi do dziecka w kinie tylko wtedy, kiedy głos z ekranu zabrzmi szczerze i naturalnie. To pewne.

Obsada aktorska:

Marysia Blandzi

Julia Kijowska

Marcin Dorociński

Gabriela Muskała

Borys Szyc

Maja Komorowska

Franciszek Pieczka

Lidia Bogaczówna

Wiesław Cichy

Materiały prasowe - Next Film