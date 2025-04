Laureaci akcji Energetyczni 50+

Wybrano dwunastu zwycięzców ogólnopolskiej akcji Energetyczni 50+. Wśród nich znalazły się naprawdę nietuzinkowe osobowości. Nagrodzono pasjonatkę Tai Chi, „morsa”, wielbicielkę jazdy konnej, miłośniczkę golfa oraz żeglarza.

Reklama



Przed obiektywem Lidii Popiel

Laureaci konkursu wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej autorstwa doskonałej fotografki, Lidii Popiel, a ich fotografie znajdą się w limitowanej edycji kalendarza Energetyczni 50+ na 2015 rok. Zdjęcia bohaterów będzie można także zobaczyć podczas październikowej wystawy w Warszawie



Cel akcji Energetyczni 50+

Ideą akcji Energetyczni 50+ jest podkreślenie, że apetyt na życie nie zmniejsza się wraz z wiekiem, a zwycięzcy konkursu, ich pasje i marzenia, mają zachęcać do aktywności inne osoby po 50. roku życia. „Laureaci naszego konkursu zarażają pozytywną energią, a działaniem i nastawieniem do życia z pewnością mogą dawać przykład innym. Właśnie dlatego to oni tworzą dwunastkę Energetycznych 50+, wyłonioną z całej Polski” – mówi Lidia Popiel, autorka kalendarza.

Zasady konkursu

Akcja Energetyczni 50+ jest kontynuacją kampanii zapoczątkowanej w 2012 roku z udziałem Bogusława Lindy. Konkurs trwał od 12 maja do 10 lipca 2014 roku. Jury wytypowało 12 zwycięzców z różnych miast Polski: Warszawy, Milanówka, Koszalina, Lublina, Lądka Zdroju, Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Trójmiasta.



Pasjonująca Lidia Popiel

Lidia Popiel – Energetyczna 50+, polska fotografka, wykładowca na wydziale fotografii w Warszawskiej Szkole Filmowej, redaktor naczelna magazynu dobrego życia fineLIFE.pl. Kobieta dojrzała, aktywna, umiejętnie łącząca pasję z codzienną pracą.



Zobacz też:

Filmoteka Narodowa zaprasza na "Potop Redivivus"

Wywiad z gwiazdą filmu "Zostań, jeśli kochasz"

Slow Fashion na Stadionie Narodowym już w weekend

Reklama

Materiały prasowe - Digital Open Group