Ten film zapiera dech. Niedawno prezentowałyśmy wam produkcję o Karkonoszach, który zyskał waszą sympatię. Jesteśmy pod wrażeniem wysiłku i włożonej energii w to, by realizować tak piękne dokumenty. Prezentujemy kolejny, obrazujący piękno Małopolski. Obejrzyjcie same.

Piękno polskich gór zamknięte w 7-minutowym filmie



Opowieść o życiu w każdym tego słowa znaczeniu

Przygotowania trwały 5 lat. 5 lat powracania w te same miejsca, około 200 dni zdjęciowych i wiele godzin spędzonych nieruchomo w oczekiwaniu by w końcu sfilmować dzikie zwierzę. Filmowcy Krzysztof Sarapata i Tomasz Kotaś musieli wykazać się ogromną cierpliwością i koncentracją. Śledzili dzikie zwierzęta, podglądali zmieniającą wedle cyklu pór roku się przyrodę, rozmawiali z ludźmi zamieszkującymi region. To swoistego rodzaju podróż w czasie ukazująca już nieistniejące magiczne zakątki rzeki Skawy na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Nie człowiek jest tu głównym bohaterem, tę role przejmują zwierzęta te dobrze nam znane jak i te nieco bardziej płochliwe, zamieszkujące w głębi lasu czy nad brzegiem rzeki, doskonale unikające ludzi a jednocześnie żyjące tuż obok nas. Mowa o ponad 80 gatunkach.

screen filmu

Człowiek jest tylko jednym z elementów natury, ale zarazem to on jest zwierciadłem cierpienia, które najbardziej przemawia.

Fenomenalne obrazy dopełniają wysublimowane dźwięki przyrody wraz z muzyką, która skomponowana jest specjalnie na potrzeby filmu. Dzięki nim mamy szansę zobaczyć, jak zmienia się miejsce przez ponad 5 lat oraz to jaką rolę w jej zmianie odegrał człowiek. Film ma mieć premierę w 2017 roku.

Polskie filmy 2017