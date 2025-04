Jesteś fanką polskich seriali? A może kręcą cię programy na żywo! Już wiemy, jakie telewizyjne atrakcje czekają na widzów od przyszłego sezonu.

Reklama

"Druga Szansa"

To serial o tym, jak mając wszystko, można w wyniku intrygi spaść na sam dół. Główna bohaterka, Monika (Małgorzata Kożuchowska) to współczesna kobieta sukcesu. Wiedzie pozornie perfekcyjne życie: jest rozchwytywaną agentką gwiazd, ma pieniądze i atrakcyjnego mężczyznę u boku... ale do czasu. Oprócz Małgorzaty Kożuchowskiej jest w obsadzie "Drugiej szansy" pojawiają się inni znani aktorzy: Maja Ostaszewska, Bartłomiej Świderski, Rafał Królikowski, Cezary Kosiński, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Boczarska.

"MasterChef Junior"

Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji gotować będą dzieci. 40 najbardziej utalentowanych kulinarnie małych kucharzy z całego kraju, rozpoczyna właśnie swoją przygodę z programem "MasterChef Junior". Pierwszy etap to wejście do finałowej 14. Następny cel to zdobycie słynnego trofeum "MasterChefa Juniora" i 15 tysięcy złotych. Zmagania młodych kucharzy będzie oceniać jury w składzie: Ania Starmach, Mateusz Gessler i Michel Moran.

"Agent - Gwiazdy"

Po 14 latach na antenę TVN wraca "Agent"! Tym razem na poszukiwania Agenta wyruszą celebryci. W każdym z 13 odcinków prowadząca Kinga Rusin przydzieli uczestnikom do realizacji zadania specjalne. W blasku afrykańskiego słońca zmierzą się z własnymi słabościami i lękami. Czy wytrzymają szalone tempo, skrajne emocje, pot i łzy? Sprawność fizyczna to zaledwie połowa sukcesu... By przetrwać w programie trzeba także wykazać się intuicją i sprytem. Jak gwiazdy poradzą sobie w nowej roli? Kto z nich zdemaskuje Agenta?

"Projekt Lady"

Wyzywające, zbuntowane, bezczelne, lubiące ostro się zabawić. To na pewno nie są panienki z dobrych domów. Ale to nie znaczy, że nie można ich przemienić w prawdziwe damy. Tak przynajmniej zakłada "Projekt Lady". Zgłosiło się do niego 12 dziewczyn, które zadeklarowały chęć poprawy swojego zachowania. Podczas tej wyjątkowej drogi dziewczętom towarzyszyć również będzie Małgorzata Rozenek, która wesprze je w ciężkich chwilach, doda otuchy, zmotywuje do walki o własne marzenia.

Niebawem pojawi się więcej telewizyjnych nowości. Czekajcie na informacje!

Reklama

Więcej:

Ekranizacje świetnych książek, które pojawią się w 2016 Redakcyjny must-read na 2016 rok