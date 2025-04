Lubisz jaki określony typ muzyki? Jakie brzmienia kręcą cię najbardziej? W naszym zestawieniu nowości płytowych znajdziesz trochę rocka, nieco klimatu noir czy rytmów o polskim rodowodzie. Sprawdź!

Reklama

Druga płyta Taco Hemingwaya „Umowa o dzieło” to echo wielkomiejskich wątków stanowiących tło dla akcji "Trójkąta warszawskiego". Z pewnością znany wam jest ten artysta, bowiem teraz wszędzie go pełno, ale nie jest to idealny pomysł na prezent dla chłopaka.

Polskie nowości muzyczne

25 września ukazał się pierwszy album nowej gwiazdy polskiej muzyki alternatywnej. Kortez, wyedukowany pianista i puzonista z zacięciem do muzyki klasycznej, śpiewać zaczął kilka lat temu. Jego talent został zauważony przez twórców „Must Be The Music” podczas castingu do programu. Może przypadnie wam do gustu ta muzyczna stylistyka?

Zakopower również może pochwalić się nowym krążkiem. „Drugie pół” to 4. studyjny album zespołu nagrany wspólnie z Mateuszem Pospieszalskim. Oprócz podhalańskiej kultury, inspiracją dla muzyków była także bogata tradycja polskiej piosenki, słychać na niej echa festiwalowych przebojów z lat 60. i 70.

Zagraniczne premiery płytowe

Pink Floyd kazało czekać na swój kolejny krążek 9 lat! „Rattle That Lock” to czwarte studyjne dzieło Gilmoura. Teksty na płytę współtworzyła wieloletnia partnerka artysty, także artystyczna - Polly Samson, a inspiracją albumu była druga księga XVII-wiecznego poematu „Raj Utracony” Johna Miltona.

18 września miała miejsce premiera nowego krążka Lany del Rey, „Honeymoon”. To 4. płyta wokalistki, która podbiła serca rzeszy fanów na całym świecie, nasze także!

Na podstawie materiałów prasowych Empik

Reklama

Zobacz:

5 najbardziej wyczekiwanych koncertów jesieni

Nowy krążek Lany del Rey już w sprzedaży