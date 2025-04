Czy Lana Del Rey powtórzy sukces poprzednich krążków? "Blue Moon" i "Paradise" były niekwestionowanymi bestsellerami. Posłuchajcie zapowiedzi płyty "Honeymoon" i kawałka promującego płytę - "High By The Beach".

Watch High By the Beach - the first video from Honeymoon on Vevo http://lanadel.re/HBTBvideo iTunes: http://lanadel.re/HBTBiTig Spotify: http://lanadel.re/HBTBspotify Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Honeymoon (@honeymoon) 13 Sie, 2015 o 10:15 PDT

O Lanie Del Rey po raz pierwszy zrobiło się głośno kilka lat temu dzięki amatorsko nakręconemu teledyskowi do singla "Video Games". Najnowszy singiel promujący krążek ukazał się 13 sierpnia tego roku. Na albumie znajdzie się 14 utworów. Lana zaprezentowała się z zupełnie innej strony, choć jak zwykle ociera się o kontrowersję. Poprzedni krążek "Ultraviolence" nie spotkał się z tak pozytywnym odbiorem, jak jego poprzednicy. Co dzieje się w teledysku "High By The Beach"? Na potrzeby promocji na Instagramie powstał profil @honeymoon. Uzbrojona artystka strzela do śmigłowca z fotografem na pokładzie. Jak to się kończy, zobaczcie sami!

