Lubisz słuchać światowej muzyki na żywo, ale zawsze łapiesz się na tym, że dowiadujesz się o koncertach po czasie? Potraktuj to jako przypominajkę - oto 5 najbardziej wyczekiwanych i najgłośniejszych koncertów i wydarzeń muzycznych jesieni tego roku!

Koncerty w Polsce

Wiele muzycznych eventów już za nami, ale teraz szykuje się coś specjalnego - światowej sławy artyści wystąpią na polskiej scenie muzycznej. Kto taki wystąpi w Polsce już jesienią?

1. Jamie XX – 4 listopada, Warszawa

Jamie Smith jest znany z The XX, a teraz wydał pierwszą, autorską płytę "In Colour". Pracował nad nią 6 lat. Znajdują się na niej utwory, które traktują o zmianach, powrotach do domu z tras koncertowych i życiu na walizkach. "Uwielbiam bycie w zespole, bycie producentem i bycie DJ-em. O tym wszystkim jest ten album".

Kiedy i gdzie?

4 listopada

Klub Palladium, Warszawa

Bilety: 95 zł

2. Foo Fighters – 9 listopada, Kraków

Po prawie 20 latach Foo Fighters zawita ponownie w Polsce. Zespół rockowy założony przez perkusistę Nirvany, Dave’a Grohla, stworzył wiele hitów np. "This Is a Call", "The Pretender", "Everlong", "Learn to Fly", "All My Life".

Kiedy i gdzie?

9 listopada, TAURON Arena, Kraków

Ceny: Trybuny Góra, Trybuny Dół – Widok Boczny: 249 zł

Trybuny Dół, Płyta: niedostępne

3. Roisin Murphy – 16, 17 listopada, Warszawa, Poznań

Róisín Marie Murphy irlandzka współzałożycielka zespołu Moloko, znanego z takich hitów jak "Sing It Back". Od jakiegoś czasu stawia na solową karierę i w maju wydała 3. płytę autorską o nazwie "Hairless Toys". Jej koncert z Audioriver będzie można zobaczyć w Warszawie albo Poznaniu.

Kiedy i gdzie?

16 listopada, Torwar, Warszawa

Miejsca siedzące nienumerowane 120 zł, miejscja stojące płyta 130 zł

17 listopada Hala nr 2 MTP, Poznań

Ceny: 125 zł

4. The Underachievers – 1 grudnia, Warszawa

Zespół pochodzi z Brooklynu i powstał w 2011 roku. The Underachievers zyskali uznanie dzięki singlowi "Herb Shuttles". Bardzo klimatyczny klip do tego numeru liczy sobie już ponad 13 milionów wyświetleń w serwisie YouTube, a muzyka to psychodeliczny hip-hop, rap.

Kiedy i gdzie?

1 grudnia, Proxima, Warszawa

Ceny: 69 zł

5. Florence + The Machine – 12 grudnia, Łódź

Florence and the Machine nie trzeba nikomu przedstawiać, bo każdy zna ich muzykę. O tym świadczą już wyprzedane bilety na grudniowy koncert. Brytyjski zespół działający od 2007 roku, ma na koncie trzy płyty, w tym ostatnią "How Big, How Blue, How Beautiful". W ramach "How Big Tour" na pewno usłyszymy takie hity jak "What Kind of Man" czy "Ship to Wreck".

Kiedy i gdzie?

12 grudnia Atlas Arena, Łódź

wyprzedany (ok. 300 zł przed Areną)

