Lato już zawitało w naszych domach i coraz chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Warto wziąć na piknik, opalanie czy przesiadywanie w parku książkę pod pachę. Jaką? Podpowiadamy!

Reklama

Wśród nowościach wydawniczych na lipiec nie brakuje pozycji idealnych na wyprawy. Podsycać zaangażowanie i chęć podróży. Nasz typ to "Legenda żeglujących gór". Paolo Rumiz przemierzył tysiące kilometrów wzdłuż górskiego pasma Włoch. Droga wiodła go przez Alpy i Apeniny. Wędrował przez doliny, przemierzał słynne górskie serpentyny. Rumiz przedstawia Włochy, których zazwyczaj się nie dostrzega i do których nie docierają turyści. Przy okazji poszukuje odpowiedzi na pytanie, jakie tajemnice kryją w sobie włoskie góry. Pasja i umiejętności - to musi wciągać!

Nowości lipcowe: nasze wybory

W redakcji nie brakuje fanek kryminałów, thrillerów oraz powieści sensacyjnych. W oko wpadła nam lektura W.E.B. Griffin - "Opcja zabójstwa". Młody kapitan i szef supertajnej operacji Jim Cronley jest przekonany, że dobrze sobie radzi. Jego pozycja i poczynania ściągają na niego uwagę wszystkich: Sowietów, Pentagonu i J. Edgara Hoovera. Cronley zaczyna sobie zdawać sprawę, że jeśli któraś z jego ryzykownych akcji pójdzie źle, bez wahania zostanie rzucony wilkom na pożarcie. Sprawy się komplikują: ujawnia się kuzyn Cronleya z Niemiec o niechlubnej nazistowskiej przeszłości, a rosyjska agentka generała Gehlena okazuje się powiązana z Mossadem... Brzmi intrygująco, sensacyjnie i tajemniczo!

Co jeszcze wpadło nam w oko? Jakie lektury polecamy na wakacyjny (i nie tylko) wypad? A może po prostu którą książkę warto mieć na balkonie podczas leżakowania? Zajrzyjcie do naszego zestawienia nowości wydawniczych na lipiec!

Reklama

Więcej ciekawostek:

Ekranizacje świetnych książek, które pojawią się w 2016 Redakcyjny must-read na 2016 rok